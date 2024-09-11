نيكاي الياباني يتراجع للجلسة السابعة مع ارتفاع الين

هبط المؤشر نيكاي الياباني للجلسة السابعة على التوالي الأربعاء بضغط مع ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 1.5 بالمئة إلى 35619.77 نقطة، وذلك بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من اليوم مقترباً من أدنى مستوى له خلال جلسة تداول منذ شهر الذي سجله يوم الاثنين عند 35247.87 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8 بالمئة ليغلق عند 2530.67 نقطة.

وانخفض الدولار 1.24 بالمئة إلى 140.71 يناً، وهو مستوى لم يبلغه منذ 28 ديسمبر، وذلك قبل تداوله عند 141.16 يناً خلال التداولات.

وعادة ما تتضرر أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج بارتفاع الين لأنه يقلل من قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عن تحويلها للعملة المحلية.

وانخفضت أسهم الشركات المصدرة، ولا سيما شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهم تويوتا موتور 3.1 بالمئة وسوبارو كورب بأكثر من أربعة بالمئة وهوندا موتور ثلاثة بالمئة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بشركات الطاقة بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات الثلاثاء بسبب مخاوف الطلب.

وانخفض سهم طوكيو غاز 5.6 بالمئة وأوساكا غاز 5.1 بالمئة.

وهبط سهم فاست ريتيلنج 1.7 بالمئة وأدفانتست المرتبطة بصناعة الرقائق 2.3 بالمئة وطوكيو إلكترون المرتبطة بالصناعة ذاتها 0.2 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوني المتخصصة في التكنولوجيا والترفيه 0.3 بالمئة.

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