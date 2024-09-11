الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.26 بالمئة خلال التداولات. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابياً.

وتلقى المؤشر دعماً من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.

كما ارتفع داكس الألماني 0.41% وكاك الفرنسي 0.28% وفوتسي البريطاني 0.04% وفوتسي الإيطالي 0.19%.

وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضاً بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.

وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.04 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.

وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.

وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة، بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية إنها ستقلص عدد الوظائف، وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أمريكا الشمالية.

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