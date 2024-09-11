Wednesday, 11 September 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسية

9/11/2024 5:30:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.26 بالمئة خلال التداولات. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابياً.

وتلقى المؤشر دعماً من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.

كما ارتفع داكس الألماني 0.41% وكاك الفرنسي 0.28% وفوتسي البريطاني 0.04% وفوتسي الإيطالي 0.19%.

وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضاً بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.

وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.04 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.

وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.

وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة، بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية إنها ستقلص عدد الوظائف، وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أمريكا الشمالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN11092024000110011019ID1108661242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث