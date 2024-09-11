(MENAFN
- Hill & Knowlton) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 4 سبتمبر 2024: وقّعت أكوا باور؛ الشركة السعودية الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصّة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لإنشاء أول محطة مستقلّة لتحلية المياه في إمارة الشارقة، تلبيةً لسد احتياجات الإمارة من المياه.
وتستخدم محطة الحمرية المستقلّة لتحلية المياه، تقنية التناضح العكسي، حيث من المتوقع أن تُنتِج المحطة نحو 272 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً بحلول الربع الثاني من عام 2027. وعند بدء مرحلة التشغيل لكامل قدرة المحطة الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2028؛ ستصل المحطة لكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ 410 آلاف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، بما يسهم في تزويد 1.4 مليون نسمة بالمياه الصالحة للشرب.
تعليقًا على الاتفاقية، أكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تتفيذ إستراتيجية محددة في مجال المياه تهدف لتعزيز الأمن المائي، وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين في كافة مناطق الإمارة.
وأوضح أن توقيع اتفاقية إنشاء مشروع محطة تحلية المياه في الحمرية مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال يأتي ضمن خطة تطوير منظومة قطاع المياه في إمارة الشارقة، ويعد من أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة وباستخدام أحدث التقنيات حيث ستعمل المحطة الجديدة بنظام التناضح العكسي لتحلية المياه. ويضم المشروع أحدث تقنيات ما بعد المعالجة والتصفية والترشيح، وسيساهم المشروع في زيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإضافة سعة تخزينية بقدرة 90 مليون جالون، بالإضافة إلى استهلاك طاقة لا تتعدى 3.2 كيلوواط في الساعة لإنتاج متر مكعب من المياه.
تعليقًا على الاتفاقية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يسرّنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يُسهم في إثراء محفظتنا بقطاع المرافق لتصل إلى ثمانية مشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الريادة العالمية لشركة أكوا باور، وذلك بصفتها أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم. نتطلع إلى تقديم خبراتنا الواسعة في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بما يعود بالفائدة على إمارة الشارقة من خلال تزويدها بحلول متكاملة تلبي الطلب المتزايد على المياه النظيفة، بشكلٍ ميسور، وأقل تكلفة ممكنة".
ويشمل نطاق عمل أكوا باور في إطار هذا المشروع تصميم المحطة وتطويرها وتشغيل عملياتها وصيانتها.
يذكر أن شركة أكوا باور، هي أكبر شركة خاصّة لتحلية المياه حول العالم، حيث تملك محفظة متنوعة تضمّ 19 مشروعاً لتحلية المياه قيد التشغيل، أو قيد الإنشاء، أو في مراحل متقدّمة، تسهم مجتمعةً في إنتاج 8 ملايين متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً. وتحرص أكوا باور على تبنّي أحدث التقنيات، ودمج مصادر الطاقة النظيفة بعمليات تحلية المياه، والتي تمّ استخدامها جزئياً في العديد من المشروعات الضخمة على مستوى المنطقة، مثل محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى محطات "رابغ 3"، و"الجبيل 3 (أ) - جزلة)، و"أم القيوين"، و"الشعيبة 3".
MENAFN11092024007469016123ID1108661155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.