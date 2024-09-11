دراسة ميدانية: برامج الوقاية من التنمر توعّي 240000 طالب

في إطار الجهود المستمرة للتصدي للظواهر السلبية التي تهدد البيئة التعليمية، كشف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إجراء دراسة ميدانية شاملة حول التنمر في المؤسسات التعليمية، أظهرت أن برامج الوقاية التي تم إعدادها لمواجهة هذه المشكلة وصلت إلى أكثر من 240300 طالب وطالبة، بمشاركة فعالة لأكثر من 90% من موظفي المدارس والخبراء الاجتماعيين.

وأكدت دراسات عالمية أن التنمر في المدارس يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتعرض ما يقرب من ربع مليار طفل سنوياً لهذا السلوك، وفقاً لتقارير صادرة عن اليونسكو، وأشارت الدراسات إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على دولة معينة، بل هي منتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث أظهرت بيانات مسوحات دولية شملت 144 دولة أن التنمر يؤثر بشكل مباشر على مستوى تحصيل الطلاب ويزيد من احتمالية تعرضهم لمشكلات نفسية طويلة الأمد.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن المجلس أجرى دراسة ميدانية عن التنمر في المؤسسات التعليمية، أظهرت وصول البرامج الوقائية إلى 240300 طالب وطالبة، ومشاركة أكثر من 90% من موظفي المدارس والخبراء الاجتماعيين في هذه البرامج، مما أسهم في زيادة وعي الطلاب حول التنمر.

وأضافت الفلاسي أن المجلس أطلق فيلماً توعوياً حول التنمر، يعكس نتائج الدراسة ويهدف إلى تعزيز الوعي حول مخاطر هذا السلوك وأثره السلبي على الصحة العقلية للأطفال، مشيرة إلى أن التنمر يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية ويعوق قدرة الأطفال على التعلم، ما قد ينعكس سلباً على مستقبلهم.

كما أكدت الفلاسي أن دليل الوالدين للوقاية من التنمر في المدارس الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سيسهم في توعية الأسر بأشكال وممارسات التنمر وكيفية التعرف عليها، وسوف يقدم استراتيجيات فعالة لمساعدة القائمين على المدارس في التعامل مع حوادث التنمر.

جهود

وأكدت مهرة المطيوعي، مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، دور الإمارات البارز في التصدي لقضية التنمر على المستوى الدولي، وقد شملت المسوحات الدولية التي عملت عليها يونسكو في الفترة الأخيرة 144 دولة من بينها الإمارات ما يعكس التزامها العميق بقضايا التعليم والتخطيط التربوي عالمياً.

وأظهرت الإمارات حرصها على الانخراط في المبادرات الدولية لمكافحة التنمر من خلال دعمها للتقارير الدولية والبحثية التي تعدها المنظمات العالمية، وأن هذه المشاركات تسلط الضوء على التزام الإمارات بالمعايير الدولية وتقديم مساهمات فعالة في حل مشكلات التنمر وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

ووفقاً لتقرير للمنظمة، يتعرض نحو ربع مليار طفل للتنمر سنوياً، مما يستدعي تحسين الاستراتيجيات والسياسات العالمية لمكافحة هذه الظاهرة، وقد عملت الإمارات على إعداد تقارير شاملة تسهم في تعزيز الوعي وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه المشكلة، موضحة أن التزام الإمارات بدعم هذه المبادرات والمشاركة الفعالة في الجهود العالمية يعكس تطلعاتها نحو تحقيق أهداف عالمية في مكافحة التنمر وتعزيز بيئة تعليمية خالية من العنف.

دراسات عالمية

وأكدت دراسات عالمية حديثة أن التنمر في المدارس يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتعرض ما يقرب من ربع مليار طفل سنوياً لهذا السلوك، ووفقاً لتقارير صادرة عن منظمة يونسكو، فإن التنمر والعنف داخل المدارس يشكلان عقبة خطيرة أمام توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال. وأشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن التنمر يعد من الأسباب الرئيسية وراء زيادة حالات الاكتئاب والقلق بين الأطفال والمراهقين، حيث تتضاعف احتمالية تعرضهم لمشكلات نفسية مستدامة مقارنة بأقرانهم غير المتعرضين للتنمر.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي طفل من بين كل ثلاثة أطفال في العالم يتعرض للتنمر بانتظام في المدارس، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد تكون أعلى في بعض المناطق التي تعاني من ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة، كما سلطت منظمة العمل الدولية الضوء على أن التنمر يشكل عائقاً كبيراً أمام توفير بيئة تعليمية شاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي وتعطيل العملية التعليمية.