المستشفى الأمريكي دبي يجري بنجاح تام جراحة مفتوحة معقدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات

حقق المستشفى الرائد إقليمياً في الجراحات المعقدة وتشخيص الحالات النادرة إنجازاً جديداً من خلال إجراء عملية بضع الصدر لاستئصال ورم كبير الحجم بنجاح تام.

واستمرّت معاناة الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات من المرض لمدة عشرة أيام، فقد تم تشخيصها بالتهاب الشعب الهوائية وعلاجها باستخدام الباراسيتامول والمضادات الحيوية وجهاز استنشاق بولميكورت في آخر.

وعلى الرغم من السيطرة على الحمى، فإن الطفلة كانت تعاني السعال المستمر، ما دفع والديها إلى طلب المشورة الطبية من المستشفى الأمريكي دبي.

وبعد معاينة الطفلة، قرر الدكتور أحمد السويد، استشاري جراحة الأطفال في المستشفى الأمريكي دبي، على الفور إجراء صورة بالأشعة السينية لصدرها، التي كشفت عن وجود آفة كبيرة مستديرة تشبه الكتلة في منطقة المنصف الصدري من الجهة الخلفية اليمنى، وهي المنطقة الموجودة في الصدر بين الرئتين، والتي تضم القلب والهياكل ذات الصلة.

وتبين أن الآفة كانت موجودة في الجزء الخلفي من الجانب الأيمن من هذه المساحة بين الرئتين.

ولمزيد من التحقيق، قرر الدكتور السويد إجراء فحص بالأشعة المقطعية للصدر، وبعد التشاور مع لجنة الأورام، تم الاتفاق على المضي قدماً في إجراء خزعة موجهة بالأشعة المقطعية.

وأكدت الخزعة أن الآفة كانت ورماً كبيراً ونادراً، تم تشخيصه على أنه ورم عصبي عقدي، وهو نمو غير طبيعي في الخلايا العصبية.

وراجعت لجنة الأورام الحالة مرة أخرى وقررت ضرورة إجراء عملية بضع الصدر لإزالة الورم، وهي عملية تتضمن إجراء شق في الصدر للوصول إلى الرئتين أو الأعضاء الصدرية الأخرى.

ونظراً لحجم الورم وصلابته، فإن عملية تنظير الصدر أو الجراحة الروبوتية لن تكون كافية؛ إذ تتطلب الكتلة شقاً أكبر بكثير لإزالتها.

وكانت عملية جراحية صعبة، فقد كان الورم كبيراً للغاية ويقع بالقرب من الأوعية الدموية الرئيسة في منطقة الصدر.

إضافة إلى ذلك، تسبب الورم في اتساع كبير في المسافة بين الأضلاع المصابة، ما أدى إلى نتوء في العظام - وهو تشوه في انحناء الأضلاع - والتأثير في هياكل المنصف، بما في ذلك مجاري الهواء في الرئتين.

وانطوت العملية على العديد من المخاطر، بما في ذلك احتمال حدوث نزيف، وتلف القصبة الهوائية (المجرى الهوائي الكبير المؤدي من القصبة الهوائية إلى الرئتين)، وإمكانية الإزالة غير الكاملة للورم أو الكتلة.

وبقيادة الدكتور أحمد السويد، أخصائي جراحة الصدر وجراحة الأورام وجراحة المسالك البولية للأطفال وطب الأطفال حديثي الولادة وجراحة التشوهات الخلقية في المستشفى الأمريكي دبي، وبدعم من الدكتور أحمد عبد العزيز، أخصائي تخدير الأطفال، والدكتور مهران كريمي، أخصائي أورام الأطفال، حقق الإجراء، الذي استغرق ثلاث ساعات، نجاحاً باهراً، إذ تمت إزالة الورم الضخم الذي يبلغ حجمه 7.5 × 7.0 × 4.5 سم بالكامل، ما أدى إلى عدم الحاجة للعلاج الكيميائي، وخرجت المريضة بعد ثلاثة أيام، وهي الآن في رحلة التعافي الكامل.