مدرب الصين يتمسك بالأمل رغم الخسارة أمام السعودية

قال برانكو إيفانكوفيتش‭ ‬مدرب الصين إنه لن يستقيل رغم خسارة فريقه 2-1 أمام السعودية التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين في داليان أمس الثلاثاء لتتلقى الصين هزيمتين في مباراتين بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتحتاج الصين بقيادة المدرب الكرواتي إلى إنهاء التصفيات في المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثالثة للتأهل مباشرة إلى النهائيات للمرة الثانية بعد 2002 في حين سيوفر المركز الثالث أو الرابع فرصة المرور عبر جولات أخرى من التصفيات.

وبعد الهزيمة الثقيلة 7-صفر أمام اليابان في المباراة الافتتاحية للمجموعة في سايتاما الأسبوع الماضي شعر إيفانكوفيتش بالارتياح بعدما خسرت الصين فقط أمام السعوديين بهدف من ضربة رأس لحسن كادش في الدقيقة 90.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إيفانكوفيتش قوله ردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل "لا ينبغي توجيه هذا السؤال لي.

"تجرعنا خسارة كبيرة في المباراة الأولى لكن الأداء تحسن في الثانية.

"تضم هذه المجموعة بعض المنافسين الأقوياء وهدفنا هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. نعمل على تحقيق ذلك مع تبقي ثماني مباريات".

ودافع إيفانكوفيتش أيضا عن نفسه ضد انتقادات وجهت له بسبب قراره عدم إجراء تبديلات مبكرة للفوز على المنتخب السعودي الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كنو في الدقيقة 19.

وأضاف "الفريق كان منظما بشكل جيد على أرض الملعب، لذا قررت عدم إجراء تغييرات. كانت المباراة معقدة للغاية، لذا كنت بحاجة إلى الإبقاء على بعض التبديلات للتعامل مع المواقف المختلفة خلال المباراة".

وأقيمت المباراة على خلفية إعلان الاتحاد الصيني لكرة القدم في داليان عن إيقاف 38 لاعبا من بينهم ثلاثة لاعبين دوليين سابقين إضافة لخمسة مسؤولين في النادي مدى الحياة بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

وتسلط أحدث حملات الصين على الفساد في الرياضة الضوء على مشكلة كبيرة إذ تعاني البلاد بالفعل من إخفاقات متتالية في التأهل لكأس العالم.

ولن تكون مهمة متذيل ترتيب المجموعة أسهل في مباراته المقبلة أمام أستراليا التي تسعى هي الأخرى لتحقيق أول انتصار لها في مشوارها في أديليد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال إيفانكوفيتش "سنقوم بتحليل منافسينا بعناية ونسعى لتحقيق نتائج أفضل".

