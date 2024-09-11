خسارة الأرجنتين والبرازيل.. مفاجآت بالجملة في تصفيات المونديال

تلقى عملاقا أميركا الجنوبية المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي خسارتين مؤلمتين أمام كولومبيا 1-2 والباراغواي 0-1، فيما سقطت الأوروغواي في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم الخسارة حافظت الأرجنتين على صدارة المجموعة المشتركة برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث عن الأوروغواي. وتراجعت البرازيل للمركز الخامس مع 10 نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا، فيما تقدمت الإكوادور الفائزة على البيرو 1-0 للمركز الرابع مع 11 نقطة.

ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقاً عالمياً.

على ملعب "ميتروبوليتانو ستاديوم" في بارانكيا، ثأرت كولومبيا بقيادة نجمها خاميس رودريغيس من خسارتها نهائي مسابقة كوبا أميركا أمام الأرجنتين 0-1 بعد التمديد في تموز/يوليو، وألحقت بها خسارتها الثانية في التصفيات.

وغاب عن صفوف منتخب "ألبيسيليتسي"، الفائز على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، للمباراة الثانية تواليا نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الاصابة التي تعرض لها في نهائي المسابقة القارية.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية يرسون موسكيرا بتمريرة من رودريغيس (25)، وعادل نيكولاس غونزاليس للأرجنتين (48).

وخطفت كولومبيا هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لاحتساب ركلة جزاء بعد عدة دقائق من ارتكاب نيكولاس أوتامندي خطأ على دانييل مونوس داخل المنطقة المحرمة، ليسددها رودريغيس بنجاح في شباك الحارس إيميليانو مارتينيس (60).

ولم تكن حال البرازيل بطلة العالم خمس مرات أفضل من جارتها، اذ سقطت بدورها في مفاجأة مدوية أمام مضيفتها الباراغواي التي صعدت للمركز السابع برصيد 9 نقاط بفوزها الثاني في التصفيات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب خط الوسط دييغو غوميس (21 عاما) من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الدقيقة 20.

وهي الخسارة الرابعة لمنتخب "سيليساو" في التصفيات، علما انه فاز بشق الأنفس في الجولة الماضية على الإكوادور بهدف من دون رد لمهاجم ريال مدريد الإسباني رودريغو.

ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن البرازيل، بتعادله السلبي أمام ضيفه الأوروغواي المتعثر للجولة الثانية بعدما كان خرج بنتيجة مشابهة على أرضه أمام الباراغواي في الجولة السابعة.

وعززت الإكوادور التي حُسم ثلاث نقاط من رصيدها لتزوير وثائق ولادة بايرون كاستيو في التصفيات السابقة، حظوظها ببلوغ مونديال 2026 بفوزها على ضيفتها البيرو صاحبة القاع بهدف المخضرم إينر فالنسيا (54).

ومُنيت تشيلي بخسارتها الثانية تواليا والخامسة في التصفيات بسقوطها على أرضها أمام بوليفيا 2-1.

وفشل المنتخب التشيلي الذي توّج بلقب كوبا أميركا عامي 2015 و2016 في بلوغ نهائيات مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

تقدمت بوليفيا عبر كارميلو ألغارانياس (13) وعادلت تشيلي بفضل إدواردو فارغاس (39)، قبل أن يحسم الفريق الضيف النتيجة بهدف ميغيل تيرسيروس (45+1).

وتحتل تشيلي التي كان تعرضت لخسارة قاسية أمام الارجنتين 0-3 في الجولة الماضية المركز التاسع ما قبل الاخير برصيد 5 نقاط من فوز يتيم وتعادلين وخمس هزائم.