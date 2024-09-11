سون: ثماني مباريات تفصلنا عن تحقيق حلم المونديال

يعتقد سون هيونج مين قائد كوريا الجنوبية أن فريقه سيضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة 11 تواليا إذا واصل اللعب بثقة مثلما فعل في الفوز على عمان أمس الثلاثاء بالتصفيات.

وتعرضت كوريا الجنوبية لصيحات استهجان من الجماهير في الملعب في سول بعد تعادلها دون أهداف مع المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة لكنها تعافت بالفوز 3-1 في مسقط لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية خلف الأردن. وقال سون مهاجم توتنهام هوتسبير إنه دعا الفريق إلى نسيان تلك البداية السيئة خلال الأيام الخمسة التي فصلت بين المباراتين التأهيليتين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة يونهاب للأنباء "حاولت أن أكون قدوة للآخرين.

"يشعر بعض اللاعبين بضغوط اللعب مع المنتخب الوطني. نتحمل جميعا المسؤولية لكنني أبلغت اللاعبين أيضا بأنه لا ينبغي لهم أن يخفضوا رؤوسهم لأننا لعبنا مباراة واحدة فقط.

"ما زال أمامنا ثماني مباريات، وهذا يعني أن أمامنا ثماني فرص أخرى لتقديم أفضل ما لدينا. وإذا لعبنا بثقة كما فعلنا اليوم، أعتقد أننا سنكون في موقف جيد".

تقدمت كوريا الجنوبية بهدف مبكر سجله هوانج هي تشان في الدقيقة العاشرة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي لكن عمان أدركت التعادل بهدف عكسي قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سون الهدف الثاني لكوريا الجنوبية بتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ثم عزز جو مين كيو انتصار بلاده بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف سون "لم نبدأ بشكل جيد، لكن بعد الفوز بهذه المباراة الصعبة خارج أرضنا، أشعر أننا أصبحنا فريقا أفضل".

وسيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية التأهل المباشر إلى النهائيات التي تضم 48 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتواجه كوريا الجنوبية في الجولة التالية الأردن في العاشر من أكتوبر تشرين الأول ويأمل سون أن تكون أرضية الملعب في سول في حالة أفضل مما كانت عليه الأسبوع الماضي بحلول موعد استضافتها للعراق في العاصمة بعد خمسة أيام.

وقال سون عن أرضية ملعب مسقط "كان الملعب في حالة ممتازة لدرجة أننا لعبنا بثقة.

"أتمنى أن تتحسن الأمور في ملعبنا. نحاول تقديم أفضل مباراة في مسيرتنا في كل مرة نلعب فيها مع المنتخب الوطني".

