الطفل الشقي يودع الملاعب.. وفاة أسطورة بيرو عن عمر 77 عامًا

توفي خط الوسط ومدرب البيرو السابق روبرتو تشالي الذي وصل مع بلاده إلى ربع نهائي مونديال 1970 في المكسيك، عن 77 عاما وفقا لما أعلن نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس الذي كان أحد رموزه التاريخية.

وقال النادي الذي يتخذ من ليما مقرا له، عبر صفحته على منصة "اكس": "يعرب نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس عن أسفه للوفاة المحزنة للدون روبرتو تشالي أولارتي، الأسطورة الذي كان بطلا وطنيا (الدوري المحلي) ثلاث مرات كلاعب كرة قدم ومرتين كمدرب".

وأضاف "ارقد بسلام أيها المايسترو!".

وتدهورت الحالة الصحيّة للاعب خط الوسط السابق بسبب مرض السكري وتجلط الدم.

وتدرب تشالي في سنترو إكوينو، واستمر في اللعب مع أندية أونيفرسيتاريو وسبورت بويز وسبورتنغ كريستال وديبورتيفو مونيسيبال في البيرو.

تم إيقافه بسبب الاعتداء على أحد الحكام، ثم غادر لخوض منافسات الدوريين الفنزويلي والإكوادوري من عام 1977 إلى عام 1979.

في عام 1980، اعتزل تشالي اللعب وبدأ مسيرته التدريبية. أشرف على عدة أندية بيروفية، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لفترة وجيزة في عام 1985.

واشتهر تشالي الملقب بـ“الطفل الشقي"، بحيويته وتقنيته الجيدة ومزاجه الحاد على أرض الملعب.

اعتبر أحد مهندسي تأهل منتخب البيرو لكأس العالم 1970 في المكسيك، حيث أطاح بالأرجنتين في تعادل لا يُنسى 2-2 على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس آيرس عام 1969.



