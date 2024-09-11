إيقاف رياضي أسترالي بعد فضيحة المخدرات في أولمبياد باريس

عاقب الاتحاد الأسترالي للهوكي اللاعب توم كريج بالإيقاف لمدة 12 شهرا من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد اعتقاله في باريس بتهمة شراء الكوكايين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال الاتحاد إن إيقاف كريج بدأ يوم الاثنين الماضي وجاء في أعقاب تحقيق أجرته وحدة النزاهة التابعة له بعد اعتقال اللاعب الشهر الماضي.

وأضاف في بيان "سينفذ اللاعب بشكل كامل ستة أشهر من عقوبة الإيقاف مع وقف تنفيذ الأشهر الستة المتبقية شريطة استيفاء بعض الأمور الخاصة بالسلوك".

وإضافة إلى ذلك، قال الاتحاد إنه سيتعين على كريج الخضوع لبرامج توعية إلزامية.

ورغم إيقافه عن المشاركة في المنافسات، قال الاتحاد إن كريج سيظل مؤهلا للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني لعام 2025 والتي من المتوقع الإعلان عنها في نهاية العام الجاري.

واعتذر كريج لعائلته وزملائه في الفريق بعدما أطلقت الشرطة سراحه في باريس واستبعد على الفور من القرية الأولمبية.

وخاض اللاعب (29 عاما) أكثر من 100 مباراة مع منتخب أستراليا وكان ضمن الفريق الفائز بالميدالية الفضية للرجال في أولمبياد طوكيو.