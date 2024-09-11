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حدث يعود في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام بعد غياب 38 عامًا

9/11/2024 5:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيرتدي أرسنال الزي المخصص لمبارياته خارج ملعبه أمام غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل لأن الزي الأساسي (الأبيض والأحمر) يتضمن الكثير من اللون الأبيض وهو نفس لون قميص توتنهام.

ويرتدي الفريقان تقليديا الزي الأساسي عندما يلعبان ضد بعضهما البعض وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ارتدى قميصه المخصص لمبارياته خارج ملعبه في هذه المواجهة آخر مرة قبل 38 عاما.

وقال أرسنال أمس الثلاثاء "سيرتدي كلا الفريقين الزي المخصص للمباريات خارج الأرض في المواجهتين هذا الموسم بعد أن قضت لجنة الحكام والدوري الإنجليزي الممتاز بأن الزي الأساسي لموسم 2024-2025 يتضمن الكثير من اللون الأبيض، اللون التقليدي لطاقم توتنهام".

وأضاف أرسنال أن الفريق صاحب المركز الرابع سيرتدي الزي الأسود يوم الأحد بينما سيرتدي توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري ألوانا مختلفة أيضا عندما يواجه منافسه في يناير كانون الثاني.

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