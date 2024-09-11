قمة ألمانيا وهولندا.. القميص رقم 13 يتحول إلى ذكرى تاريخية

اعتبر المهاجم دينيز أونديف أن قميصه رقم 13 بمثابة جائزة له بعدما سجل هدفه الدولي الأول في أول مشاركة له كأساسي مع المنتخب الألماني لكرة القدم، وحمله بكل فخر وهو يخرج من ملعب يوهان كرويف.

وجاء هدف أونديف /28 عاما/ في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي 2/2 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دوري أمم أوروبا.

وقال أونديف، مهاجم شتوتجارت: "ستحصل شريكتي وإبنتي على هذا القميص كتذكار لهدفي الدولي الأول".

وكان أونديف، ارتدى القميص الذي ارتداه توماس مولر لفترة طويلة قبل اعتزاله اللعب الدولي، سعيدا بعدما شارك في ثلاث كبديل مع المنتخب الألماني.

وذكر " أنا سعيد للغاية، أردت التسجيل بشدة. وقمت بهذا".

وكان المنتخب الهولندي متقدما في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يسجل أونديف هدف التعادل في الدقيقة 38 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الهولندي بارت فيربروخن بتسديدة مباشرة في الشباك.

بعدها وقبل نهاية الشوط الأول صنع الهدف الثاني للقائد جوشوا كيميتش، ورغم ذلك أكد لاعب برايتون السابق، الذي أصبح هو "جوكر" المنتخب في غياب مولر، أنها كانت "تمريرة غير متقنة".

وقال: "في الحقيقة أردت التسديد باتجاه المرمى".

وكان أونديف هو اللاعب الجديد الذي يشارك مع الفريق بعد الفوز 5 / صفر أمام المجر في افتتاحية مباريات دوري أمم أوروبا بعدما استبعد نيكلاس فولكروج بسبب مشكلة في وتر أخيل.

وكان أونديف سجل 18 هدفا ليساعد فريق شتوتجارت في احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي.

وقال أونديف :" كان يوما مذهلا بالنسبة لي".

كما انه تلقى الإشادة من قائد المنتخب كيميتش.

وقال كيميتش: "اللاعبون المفضلون بالنسبة لي هم من يطالبون بأشياء ويدعمونها عندما يحصلون على الفرصة. دينيز فعل هذا".