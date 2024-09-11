250 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات للجولف بالعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للجولف، اليوم، عن تنظيم بطولة كأس الإمارات للجولف، في نسخته الأولى خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة لاعبي الجولف الإماراتيين وأفضل الهواة من اتحادات الجولف في آسيا والمحيط الهادئ والعالم العربي.
وتشمل البطولة إقامة 3 مسابقات لفئات مختلفة هي النخبة، والوطنية، والصقور الصاعدة، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً من أكثر من 50 اتحاداً مختلفاً.
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