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250 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات للجولف بالعين

9/11/2024 5:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للجولف، اليوم، عن تنظيم بطولة كأس الإمارات للجولف، في نسخته الأولى خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة لاعبي الجولف الإماراتيين وأفضل الهواة من اتحادات الجولف في آسيا والمحيط الهادئ والعالم العربي.

وتشمل البطولة إقامة 3 مسابقات لفئات مختلفة هي النخبة، والوطنية، والصقور الصاعدة، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً من أكثر من 50 اتحاداً مختلفاً.

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