أوكرانيا تؤكد إسقاط 20 طائرة روسية مسيَّرة الليلة الماضية

أكدت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 20 من أصل 25 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، موضحةً، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أن القوات الروسية استخدمت أيضاً تسعة في الهجوم.

وواصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساساً إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب يوغ تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في دونيتسك.

وبحسب البيان، تعد كراسنوغورفكا مركزاً لوجستياً مهماً للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفةً أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك و3 كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن السيطرة عليها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.