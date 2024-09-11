الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بتحطم مروحية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح الجيش، في بيان، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران العدو».
وقال: «قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة للحادث»، مشيراً إلى إصابة سبعة جنود آخرين.
وأضاف أنه يحقق في سبب الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في رفح.
وبمقتل الجنديين، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 344 قتيلاً.
وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.
وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 41020 قتيلاً في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
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