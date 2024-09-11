الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بتحطم مروحية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جنديين وجرح سبعة آخرين في تحطم طائرة مروحية خلال الليل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران العدو».

وقال: «قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة للحادث»، مشيراً إلى إصابة سبعة جنود آخرين.

وأضاف أنه يحقق في سبب الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في رفح.

وبمقتل الجنديين، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 344 قتيلاً.

وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.

وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 41020 قتيلاً في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.