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الإسعاف الإسرائيلي: إصابات خلال عملية دهس شمال رام الله

9/11/2024 5:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم، عن إصابات من جراء عملية دهس نفَّذها فلسطيني عند مفترق جفعات أساف شمال رام الله.

ووفق موقع «0404» الإسرائيلي، «تم القضاء على الإرهابي».

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب بإصابات خطرة، فيما يشتبه أنه عملية دهس، بالقرب من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية اليوم.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق شاحنة وقود حاول دهسهم، وأقيمت حواجز على الطرق وإغلاق الطريق، في حين فُحصت الشاحنة لمعرفة ما إذا كانت تحمل متفجرات.

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