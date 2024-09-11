الإسعاف الإسرائيلي: إصابات خلال عملية دهس شمال رام الله

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم، عن إصابات من جراء عملية دهس نفَّذها فلسطيني عند مفترق جفعات أساف شمال رام الله.
ووفق موقع «0404» الإسرائيلي، «تم القضاء على الإرهابي».
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب بإصابات خطرة، فيما يشتبه أنه عملية دهس، بالقرب من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية اليوم.
وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق شاحنة وقود حاول دهسهم، وأقيمت حواجز على الطرق وإغلاق الطريق، في حين فُحصت الشاحنة لمعرفة ما إذا كانت تحمل متفجرات.
MENAFN11092024000110011019ID1108661085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.