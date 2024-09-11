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«سي.إن.إن.»: هاريس تتفوق على ترامب في نسبة التأييد بعد المناظرة

9/11/2024 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر استطلاع لرأي المشاهدين أن المرشحة الرئاسية الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس هي الأوفر حظاً من خصمها الجمهوري دونالد ترامب، وذلك عقب المناظرة الرئاسية التلفزيونية التي أجريت أمس في فيلادلفيا.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أعرب 45% عن آراء إيجابية لهاريس مقابل 39% لترامب. وأجرت الاستطلاع الذي شمل الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، مؤسسة لاستطلاعات الرأى لصالح العديد من المنافذ الإعلامية الأمريكية بما في ذلك شبكة سي.إن.إن.

وأظهر الاستطلاع أن 44% من المشاهدين لا يميلون بشكل تفضيلي لهاريس بعد المناظرة التلفزيونية، بينما أعطى 51% من المشاركين في الاستطلاع ترامب تصنيفاً غير مواتٍ.

وفي إحدى المناطق كان ترامب متقدماً بوضوح، حيث اعتقد نحو 55% من المستطلعة آراؤهم أن ترامب أكثر كفاءة فى مجال الاقتصاد من هاريس التي حصلت على 35% في هذه النقطة.

ولكن الأرقام قد لا تعني الكثير حيث إن 82% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المناظرة التلفزيونية ليس لها أي تأثير في تصويتهم في نوفمبر.

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