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15 سبتمبر عطلة المولد النبوي الشريف لحكومة دبي

9/11/2024 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446، الموافق لـ15 سبتمبر 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الاثنين 16 سبتمبر.

واستثنت الدائرة، في تعميمها، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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