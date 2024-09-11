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أمام عبد الله بن زايد.. دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية

9/11/2024 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عبدالله البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية.

وعقب مراسم أداء اليمين القانونية، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 55 شاباً وشابة، معربا عن ثقته في قدرتهم على الإنجاز والتميز، والعمل بإخلاص لتعزيز المكانة المرموقة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ علاقات التعاون المثمر والبناء مع الدول الشقيقة والصديقة.

ودعا سموه، الدبلوماسيين الجدد إلى العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة، مؤكدا أهمية دورهم في حمل رسالة دولة الإمارات إلى العالم والداعية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، وتعزيز التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والانضمام إلى السلك الدبلوماسي، معاهدين سموه على العمل الجاد والمخلص لتعزيز السمعة المتميزة للدولة إقليميا وعالميا ودعم أهدافها التنموية على المستويات المختلفة.

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