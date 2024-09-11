الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة
التاريخ
9/11/2024 5:13:36 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ووقوع خسائر مادية جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
MENAFN11092024000110011019ID1108661078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.