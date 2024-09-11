Wednesday, 11 September 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

9/11/2024 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

MENAFN11092024000110011019ID1108661078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث