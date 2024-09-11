التوسع في مشروع المدارس الذكية .. دعم حكومي لتعظيم جدوى التعليم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة

(تقرير اخباري) الكويت – 11 – 9 (كونا) -- في ظل تطور هائل لقطاع التكنولوجيا بالسنوات الأخيرة باتت المدارس الذكية واحدة من الأساليب الحديثة والفعالة لتحسين جودة وتوفير بيئة أكثر فاعلية في ضوء دعم لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدوى العملية التعليمية.

ومع الشروع الفعلي بانشاء المدارس الذكية في الكويت قبل أكثر من عشرة أعوام من خلال ثلاث اسست وفق أحدث التصاميم العالمية ومزودة بأجهزة وتقنيات حديثة تعمل على دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية توسع المشروع ليضم حاليا 19 مدرسة ذكية.

وفي إطار دعم مسيرة التعليم النظامي الذي انطلق في الكويت قبل أكثر من 100 عام وضمن رؤية (كويت جديدة 2035) تسعى وزارة التربية لتطوير المزيد من المدارس وتزويدها بالتكنولوجيا لمواكبة الركب الحضاري وبذل أقصى جهد لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدواه بما يسهم في خلق جيل متعلم قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وتقدمه.

وفي هذا الصدد قال مدير ادارة المشاريع في وزارة التربية المهندس محمد العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن "الوزارة نفذت بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية هذه المشاريع الضخمة التي بلغ عددها 19 مدرسة ذكية وتلقت دعما كبيرا من الحكومة تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035)".

وأضاف أن "المدارس الذكية تعمل بنظام الطاقة الشمسية والتحكم في الإضاءة اذ يتيح هذا النظام ترشيد الاستهلاك في الطاقة إضافة إلى توفر السبورة الذكية التي تتكون من شاشة عرض كبيرة تعمل باللمس وتحتوي على كافة البرامج المطلوبة في العملية التعليمية".

وأوضح العنزي أن النظام الرقمي في المدارس يتيح عرض معلومات مختلفة في الممرات وعلى أبواب الفصول والمكاتب يسهل على الطالب أو الزائر الوصول إلى المكان المطلوب علاوة على توفير نظام صوتي وتلفزيوني عالي الدقة.

وذكر أن نظام الاعلام الصوتي متعدد بالمزايا ويستخدم في إذاعة الاعلانات المهمة أو النشيد الوطني فيما يتيح نظام التلفزيون الرقمي الوصول إلى الخدمات من خلال الشبكة الرقمية المدرسية دون الحاجة إلى تركيب أجهزة إضافية.

ولفت العنزي الى أهمية المدارس الذكية لاسيما فيما يتعلق بالبعدين الانشائي والتكنولوجي بالإضافة إلى البعد التربوي مشيرا إلى أن هذا الطراز من المدارس يواكب تطور ونهضة التعليم.

وأكد حرص الوزارة على أمن الطلاب والهيئة التدريسية قائلا إن "المدارس الذكية مزودة بنظام (انتركم) متطور يربط البوابة الخارجية بغرفة الحارس أو الإدارة بحيث يتيح للزائر التواصل في حال اغلاق الباب أو بعد أوقات الدوام بالإضافة الى نظام القفل الالكتروني للأبواب الذي يتيح فتح الأبواب باستخدام كروت مخصصة مسبقة البرمجة أو بصمة الاصبع".

وأضاف العنزي أن "الوزارة وضعت في المدارس الذكية كذلك نظام اتصالات متقدم باستخدام اجهزة هاتف مكتبية رقمية".

وبين العنزي أن أهم ما يميز هذا التطور الذكي تطبيق التكنولوجيا ونظام التحكم والمراقبة الذي يتكون من عدة كاميرات عالية الجودة وأجهزة تسجيل تعمل بتقنيات متقدمة كتحليل الاحداث والانذار المبكر بالإضافة إلى نظام التوقيت المركزي والأجراس الآلية ونظام مسرحي عالي الجودة باستخدام نظام صوتي وبصري متطور يخدم الأداء المسرحي ونظام التكييف ونظام الزراعة والري الاوتوماتيكي بخلاف توفير مصاعد كهربائية حديثة.

ومن جانب أكاديمي أشاد القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الطلبة في جامعة الكويت استاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الدكتور سالم مطرود ل(كونا) اليوم بالمنشآت الذكية التي نفذتها وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية السكنية والتي تحقق دمج التعليم التكنولوجي مع وسائل التعليم المختلفة لخلق بيئة تعليمية نموذجية تهدف إلى رفع مستوى الطلبة.

ولفت مطرود إلى أن المنشآت الذكية تؤدي دورا هاما في تسريع وحداثة عملية التعليم وتعمل على تعزيز المهارات والشغف وتجعل المعلم والمتعلم يستخدم التكنولوجيا لتغذية جوانبه المعرفية.

ومن جهتها قالت ناظرة مدرسة (موضي برجس السور) الأستاذة فاطمة الهادي ل(كونا) اليوم إن "التطور التكنولوجي الذي قامت به التربية في مدارسها الحديثة يسهل على الإدارة التواصل مع المعلمات وسرعة استجابة الطالبات لنداءات الإدارة".

وأضافت أن "هذه التكنولوجيا تساهم بحفظ ثلثي شبكة الكهرباء عبر الاستشعار الضوئي لفتح الإنارة وإغلاقها في كامل مرافق المدرسة وبالتالي وفرت وزارة التربية على الدولة أحمال الكهرباء في فصل الصيف".

وبدورها قالت رئيس قسم العلوم في مدرسة (موضي برجس السور) الأستاذة دلال الرشيدي ل(كونا) اليوم أن التطور التكنولوجي ساهم في تبسيط الدرس للمعلمة والطالبة وسهل للطالبات مراجعة الدرس دون الرجوع للكتاب.

واوضحت الرشيدي أن "الشاشة الذكية في مختبر العلوم على سبيل المثال تشتمل على كل ما تحتاجه المعلمة والطالبة" مشيرة إلى أن هذه المميزات الذكية في المدرسة تعتبر نموذج للتطور التعليمي الذي نعيشه اليوم.

يذكر أن الوزارة حددت 19 مدرسة ذكية جديدة في مناطق مختلفة بالكويت سيتم تشغيلها لطلاب هذا العام الدراسي 2024 – 2025 وهي مدرسة (هند بنت أسيد) الابتدائية بنات ومدرسة (خليفة عبدالله الوقيان) الابتدائية بنين وروضتا (الشموخ) و(الرياحين) في منطقة جابر الأحمد وروضة (المواهب) في مدينة صباح الأحمد ومدرسة (فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب) المتوسطة بنات بالإضافة الى مدرسة (الوفرة) المتوسطة بنين وروضة (الابداع) في منطقة الوفرة ومدرسة (موضي برجس السور) المتوسطة بنات ومدرسة (قيس بن عبادة) المتوسطة بنين في صباح الناصر ومدرسة (طارق بن زياد) الثانوية بنين في غرب عبدالله المبارك ومدرسة (عبدالعزيز سعود البابطين) الثانوية بنين ومدرسة (سهلة بنت عاصم) الثانوية بنات ومدرسة (فاطمة بنت صفوان) المتوسطة بنات ومدرسة (يوسف سليمان الحمود) المتوسطة بنين ومدرسة (حمزة عباس الخياط) الابتدائية بنين بالإضافة إلى مدرسة (مريم بنت عمران) الابتدائية بنات وروضة (السدو) في المطلاع وروضة (الفل) في منطقة سعد العبدالله.(النهاية) م ع ر / م خ