العراق يحقق في انفجار مجهول المصدر استهدف جزءا من مطار (بغداد الدولي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية العراقية إجراءها تحقيقا في انفجار "مجهول المصدر" وقع فجر اليوم الأربعاء داخل (مطار بغداد الدولي) في الجزء الذي يشغله مستشارو قوات التحالف الدولي مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن الأجهزة الامنية والاستخبارية "لم تقف على حقيقة ونوع الانفجار وأسبابه ولم تتبنه أي جهة" وإن العمل جار لمعرفة حيثيات الموضوع على أن يتم عرض النتائج حال اكتمال التحقيق.
وأضافت أن السلطات المعنية باشرت التحقيق في الانفجار الذي وقع عند الساعة الثانية والنصف فجرا (بالتوقيت المحلي) مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي في المطار وعدم إيقاف أي رحلة جوية. (النهاية)
ع ح ه / م ج ب
MENAFN11092024000071011013ID1108661071
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