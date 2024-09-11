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العراق يحقق في انفجار مجهول المصدر استهدف جزءا من مطار (بغداد الدولي)

9/11/2024 5:13:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية العراقية إجراءها تحقيقا في انفجار "مجهول المصدر" وقع فجر اليوم الأربعاء داخل (مطار بغداد الدولي) في الجزء الذي يشغله مستشارو قوات التحالف الدولي مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن الأجهزة الامنية والاستخبارية "لم تقف على حقيقة ونوع الانفجار وأسبابه ولم تتبنه أي جهة" وإن العمل جار لمعرفة حيثيات الموضوع على أن يتم عرض النتائج حال اكتمال التحقيق.
وأضافت أن السلطات المعنية باشرت التحقيق في الانفجار الذي وقع عند الساعة الثانية والنصف فجرا (بالتوقيت المحلي) مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي في المطار وعدم إيقاف أي رحلة جوية. (النهاية)

ع ح ه / م ج ب




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