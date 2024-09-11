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هاريس وترامب يتبادلان الاتهامات في أول مناظرة تلفزيونية بينهما في السباق الانتخابي

9/11/2024 5:13:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 9 (كونا) -- أجرى مرشحا انتخابات الرئاسة الأمريكية من الحزبين الديمقراطي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب أول مناظرة تلفزيونية تاريخية بينهما وذلك قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.
وركزت المناظرة التي نظمتها شبكة (أيه.بي.سي) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا وشهدت تبادل الطرفين الاتهامات على مواقف كل منهما حول سبل التعامل الأمثل مع أبرز القضايا التي تهم الناخب الأمريكي وعلى رأسها ملفات الاقتصاد والهجرة والحدود والسياسة الخارجية.
واختيرت ولاية بنسلفانيا مكانا للمناظرة لما لها من أثر كبير في ترجيح كفة أحد الطرفين للفوز بالانتخابات المقبلة على اعتبار أنها من الولايات "المتأرجحة" إلى جانب ولايات ويسكونسن وجورجيا ونورث كارولاينا وإيرزونا ونيفادا فضلا عن ميشيغان والتي تحظى بكثافة سكانية من المسلمين والعرب الامريكيين.
وبدأت هاريس التي وحدت أنصار الحزب الديمقراطي حولها إثر انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي "واثقة" في حديثها و"قوية" بشأن مواقفها من القضايا الداخلية وقدمت نفسها على أنها "ابنة الطبقة الوسطى وقادرة على قيادة البلاد في الفترة المقبلة".
وقالت نائبة الرئيس الأمريكي إن "خطة واضحة" فيما يتعلق بالاقتصاد في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة تهدف إلى رفع مستوى الطبقة المتوسطة وبناء اقتصاد الفرص ودعم الأسر الامريكية وبناء المساكن.
وأوضحت أنها تعتزم إقرار تطبيق اقتطاع ضريبي عن الأسر ودعم الشركات الصغيرة متهمة غريمها بأنه "تسبب بأسوأ بطالة وأسوأ قطاع صحي في تاريخ البلاد خلال ولايته الرئاسية".
وأضافت هاريس "أنا أؤمن بأهمية وجود رئيس أمريكي يسعى إلى توحيدنا ويهتم بشؤوننا.. ترامب ليس لديه خطة لكم بتاتا كما سيؤدي بكم الى كساد اقتصادي".
وتابعت "لقد ترك لنا ترامب أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية" في إشارة إلى اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق لمبنى الكونغرس خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت أن "سياسة ترامب أدت بنا إلى عجز في الميزان التجاري وقادتنا إلى حروب تجارية أما نحن فقد كان تركيزنا على تطوير التجارة وتعزيز تحالفاتنا الاقتصادية مع شركائنا".
في المقابل اتهم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة ترامب منافسته الديمقراطية بأنها "لا تمتلك أي خطة أساسا" مشيرا إلى مناصرته التخفيضات الضريبية ودعم العمال والنهوض بالوضع الاقتصادي.
وقال "لقد قمنا بعمل رائع للتصدي للتحديات التي واجهتها إدارتي في السابق وخصوصا خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأعلن عزمه في حال انتخابه رئيسا فرض ضرائب إضافية على الواردات لا سيما القادمة من الصين متهما إدارة الرئيس الحالي بايدن ب "تدمير الاقتصاد الأمريكي والتسبب في معدلات تضخم مرتفعة".
وذكر أن الاقتصاد تحت الإدارة الديمقراطية كان "الأسوأ" في التاريخ الأمريكي معتبرا أن منافسته هاريس "لا تملك أي سياسة ناجعة لمعالجة الاقتصاد".
ووجه كل من الطرفين انتقادات "لاذعة" إلى الآخر في مختلف الملفات بما في ذلك ملف الرسوم الجمركية مع الصين وتأثير ذلك على المواطنين الأمريكيين من الناحية الاقتصادية.
وحول الحرب على قطاع غزة شددت هاريس على أن "الوقت حان لإيقاف الحرب" مؤكدة موقفها الداعم لحل الدولتين في المقابل قال ترامب إن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث "لو كان رئيسا لأمريكا" متهما هاريس بأنها "تبغض إسرائيل.. وإن أصبحت هاريس رئيسة فقد تختفي إسرائيل في غضون عامين".
أما بالنسبة لقضية الهجرة وضبط الحدود فاتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح لملايين المهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى الولايات المتحدة "بعضهم مجرمون يفسدون مدنننا ويشكلون خطرا على أمتنا" داعيا إلى توقيع قانون عاجل لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية قال ترامب "لو كنت رئيسا لما بدأت الحرب بين الطرفين" معتبرا أنها "حرب عبثية ومن مصلحة الولايات المتحدة إنهاء الحرب وليس دفع الأموال لاستمرارها".
بينما دافعت هاريس عن قرار الإدارة الأمريكية بدعم استقلال وسيادة أوكرانيا مشيرة إلى نجاح سياسة بايدن في حشد 50 بلدا للدفاع عن أوكرانيا ضد ما اعتبره "عدوانا روسيا".
بدورها ردت المرشحة الديمقراطية وقالت "لو كان ترامب رئيسا لرأيت بوتين واقفا في كييف الآن".
وحول الملف الإيراني قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن "إيران كانت مفلسة تحت إدارتي .. هم (الديمقراطيون) من أعادوا إليها الأموال".
وقبيل المناظرة شهدت شوارع مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مظاهرات حاشدة تنديدا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حيث طالب المحتجون بوقف الحرب المدمرة على القطاع وتغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتعد مناظرة امس أول مناظرة رئاسية لهاريس بصفتها مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي في حين سبق أن خاض ترامب العديد من المناظرات الرئاسية ناظر خلالها الرئيس الحالي جو بايدن والمرشحة السابقة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. (النهاية) أ م م / م ج ب

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