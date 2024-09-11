هاريس وترامب يتبادلان الاتهامات في أول مناظرة تلفزيونية بينهما في السباق الانتخابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 9 (كونا) -- أجرى مرشحا انتخابات
الرئاسة الأمريكية من الحزبين الديمقراطي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب
أول مناظرة تلفزيونية تاريخية بينهما وذلك قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.
وركزت المناظرة التي نظمتها شبكة (أيه.بي.سي) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا وشهدت تبادل الطرفين الاتهامات على مواقف كل منهما حول سبل التعامل الأمثل مع أبرز القضايا التي تهم الناخب الأمريكي وعلى رأسها ملفات الاقتصاد والهجرة والحدود والسياسة الخارجية.
واختيرت ولاية بنسلفانيا مكانا للمناظرة لما لها من أثر كبير في ترجيح كفة أحد الطرفين للفوز بالانتخابات المقبلة على اعتبار أنها من الولايات "المتأرجحة" إلى جانب ولايات ويسكونسن وجورجيا ونورث كارولاينا وإيرزونا ونيفادا فضلا عن ميشيغان والتي تحظى بكثافة سكانية من المسلمين والعرب الامريكيين.
وبدأت هاريس التي وحدت أنصار الحزب الديمقراطي حولها إثر انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي "واثقة" في حديثها و"قوية" بشأن مواقفها من القضايا الداخلية وقدمت نفسها على أنها "ابنة الطبقة الوسطى وقادرة على قيادة البلاد في الفترة المقبلة".
وقالت نائبة الرئيس الأمريكي إن "خطة واضحة" فيما يتعلق بالاقتصاد في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة تهدف إلى رفع مستوى الطبقة المتوسطة وبناء اقتصاد الفرص ودعم الأسر الامريكية وبناء المساكن.
وأوضحت أنها تعتزم إقرار تطبيق اقتطاع ضريبي عن الأسر ودعم الشركات الصغيرة متهمة غريمها بأنه "تسبب بأسوأ بطالة وأسوأ قطاع صحي في تاريخ البلاد خلال ولايته الرئاسية".
وأضافت هاريس "أنا أؤمن بأهمية وجود رئيس أمريكي يسعى إلى توحيدنا ويهتم بشؤوننا.. ترامب ليس لديه خطة لكم بتاتا كما سيؤدي بكم الى كساد اقتصادي".
وتابعت "لقد ترك لنا ترامب أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية" في إشارة إلى اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق لمبنى الكونغرس خلال جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت أن "سياسة ترامب أدت بنا إلى عجز في الميزان التجاري وقادتنا إلى حروب تجارية أما نحن فقد كان تركيزنا على تطوير التجارة وتعزيز تحالفاتنا الاقتصادية مع شركائنا".
في المقابل اتهم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة ترامب منافسته الديمقراطية بأنها "لا تمتلك أي خطة أساسا" مشيرا إلى مناصرته التخفيضات الضريبية ودعم العمال والنهوض بالوضع الاقتصادي.
وقال "لقد قمنا بعمل رائع للتصدي للتحديات التي واجهتها إدارتي في السابق وخصوصا خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأعلن عزمه في حال انتخابه رئيسا فرض ضرائب إضافية على الواردات لا سيما القادمة من الصين متهما إدارة الرئيس الحالي بايدن ب "تدمير الاقتصاد الأمريكي والتسبب في معدلات تضخم مرتفعة".
وذكر أن الاقتصاد تحت الإدارة الديمقراطية كان "الأسوأ" في التاريخ الأمريكي معتبرا أن منافسته هاريس "لا تملك أي سياسة ناجعة لمعالجة الاقتصاد".
ووجه كل من الطرفين انتقادات "لاذعة" إلى الآخر في مختلف الملفات بما في ذلك ملف الرسوم الجمركية مع الصين وتأثير ذلك على المواطنين الأمريكيين من الناحية الاقتصادية.
وحول الحرب على قطاع غزة شددت هاريس على أن "الوقت حان لإيقاف الحرب" مؤكدة موقفها الداعم لحل الدولتين في المقابل قال ترامب إن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث "لو كان رئيسا لأمريكا" متهما هاريس بأنها "تبغض إسرائيل.. وإن أصبحت هاريس رئيسة فقد تختفي إسرائيل في غضون عامين".
أما بالنسبة لقضية الهجرة وضبط الحدود فاتهم ترامب إدارة بايدن بالسماح لملايين المهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى الولايات المتحدة "بعضهم مجرمون يفسدون مدنننا ويشكلون خطرا على أمتنا" داعيا إلى توقيع قانون عاجل لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية قال ترامب "لو كنت رئيسا لما بدأت الحرب بين الطرفين" معتبرا أنها "حرب عبثية ومن مصلحة الولايات المتحدة إنهاء الحرب وليس دفع الأموال لاستمرارها".
بينما دافعت هاريس عن قرار الإدارة الأمريكية بدعم استقلال وسيادة أوكرانيا مشيرة إلى نجاح سياسة بايدن في حشد 50 بلدا للدفاع عن أوكرانيا ضد ما اعتبره "عدوانا روسيا".
بدورها ردت المرشحة الديمقراطية وقالت "لو كان ترامب رئيسا لرأيت بوتين واقفا في كييف الآن".
وحول الملف الإيراني قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن "إيران كانت مفلسة تحت إدارتي .. هم (الديمقراطيون) من أعادوا إليها الأموال".
وقبيل المناظرة شهدت شوارع مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مظاهرات حاشدة تنديدا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حيث طالب المحتجون بوقف الحرب المدمرة على القطاع وتغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتعد مناظرة امس أول مناظرة رئاسية لهاريس بصفتها مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي في حين سبق أن خاض ترامب العديد من المناظرات الرئاسية ناظر خلالها الرئيس الحالي جو بايدن والمرشحة السابقة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. (النهاية) أ م م / م ج ب
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