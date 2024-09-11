هيئة الأرصاد الأمريكية تحذر من قوة عاصفة (فرانسين) واحتمال تحولها إلى إعصار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 9 (كونا) -- حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية من قوة العاصفة المدارية (فرانسين) المتوقع أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا اليوم الأربعاء مشيرة إلى احتمالية تحولها إلى إعصار مصحوب برياح قوية.
وقالت الهيئة في نشرة تحذيرية أصدرتها مساء أمس الثلاثاء إن العاصفة قد تتحول إلى "إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة إضافة إلى أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار".
وأضافت أن مستوى المخاوف المتعلقة بالحرائق ارتفع إلى درجة "حرجة" في معظم الأنحاء موضحة أن خطر الإعصار "لا يزال يلوح في الأفق على طول ساحل الخليج الغربي إلى الوسط".
وذكرت أن العاصفة من المتوقع أن يرافقها "هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط الثلوج على ارتفاعات عالية في جبال روكي الشمالية في وقت متأخر من اليوم الأربعاء حتى ليل الخميس".
من جهتها أوضحت قناة الطقس الأمريكية أن العاصفة المدارية (فرانسين) تتمركز على بعد أكثر من 300 ميل جنوب غرب (مورغان سيتي) بولاية لويزيانا وتتحرك نحو الشمال الشرقي موضحة أنها أول عاصفة في المحيط الأطلسي بعد (إرنستو) قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
وذكرت القناة أن الحد الأقصى للرياح يصل إلى 65 ميلا في الساعة وأن الظروف المرافقة تجعل "فرانسين عاصفة استوائية قوية". (النهاية)
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