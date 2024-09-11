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هيئة الأرصاد الأمريكية تحذر من قوة عاصفة (فرانسين) واحتمال تحولها إلى إعصار

9/11/2024 5:13:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 9 (كونا) -- حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية من قوة العاصفة المدارية (فرانسين) المتوقع أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا اليوم الأربعاء مشيرة إلى احتمالية تحولها إلى إعصار مصحوب برياح قوية.
وقالت الهيئة في نشرة تحذيرية أصدرتها مساء أمس الثلاثاء إن العاصفة قد تتحول إلى "إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة إضافة إلى أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار".
وأضافت أن مستوى المخاوف المتعلقة بالحرائق ارتفع إلى درجة "حرجة" في معظم الأنحاء موضحة أن خطر الإعصار "لا يزال يلوح في الأفق على طول ساحل الخليج الغربي إلى الوسط".
وذكرت أن العاصفة من المتوقع أن يرافقها "هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط الثلوج على ارتفاعات عالية في جبال روكي الشمالية في وقت متأخر من اليوم الأربعاء حتى ليل الخميس".
من جهتها أوضحت قناة الطقس الأمريكية أن العاصفة المدارية (فرانسين) تتمركز على بعد أكثر من 300 ميل جنوب غرب (مورغان سيتي) بولاية لويزيانا وتتحرك نحو الشمال الشرقي موضحة أنها أول عاصفة في المحيط الأطلسي بعد (إرنستو) قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
وذكرت القناة أن الحد الأقصى للرياح يصل إلى 65 ميلا في الساعة وأن الظروف المرافقة تجعل "فرانسين عاصفة استوائية قوية". (النهاية)

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