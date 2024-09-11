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استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة طوباس بالضفة الغربية

9/11/2024 5:13:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 9 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين اليوم الأربعاء بعد أن قصفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائليي مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت مصادر محلية في المدينة أن الشهداء هم مجد صوافطة (23 عاما) وقيس صوافطة (24 عاما) ومحمد صوافطة (19 عاما) وياسين صوافطة (22 عاما) وطلبة بشارات (18 عاما).
ووفق المصادر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي (طوباس) فجر اليوم وأغلقت مداخلها بالكامل وفرضت حظر التجوال في المدينة وحاصرت مستشفى المدينة وأعاقت عمل طواقم الإسعاف كما احتجزت خمسة أفراد.
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة (طولكرم) ومخيمها منذ يوم أمس الثلاثاء ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين وسط عمليات تخريب في الشوارع وتدمير في البنية التحتية. (النهاية)

ن ق / م ج ب




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