استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة طوباس بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 11 - 9 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين اليوم الأربعاء بعد أن قصفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائليي مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت مصادر محلية في المدينة أن الشهداء هم مجد صوافطة (23 عاما) وقيس صوافطة (24 عاما) ومحمد صوافطة (19 عاما) وياسين صوافطة (22 عاما) وطلبة بشارات (18 عاما).
ووفق المصادر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي (طوباس) فجر اليوم وأغلقت مداخلها بالكامل وفرضت حظر التجوال في المدينة وحاصرت مستشفى
المدينة وأعاقت عمل طواقم الإسعاف كما احتجزت خمسة أفراد.
بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة (طولكرم) ومخيمها منذ يوم أمس الثلاثاء ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين وسط عمليات تخريب في الشوارع وتدمير في البنية التحتية. (النهاية)
ن ق / م ج ب
MENAFN11092024000071011013ID1108661067
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