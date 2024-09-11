بنك ستاندرد تشارترد يعلن عن خدمات الحفظ الرقمي في الإمارات

(MENAFN
) أعلن بنك ستاندرد تشارترد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، عن إطلاق خدمات الحفظ الرقمي في الإمارات، وهي خطوة كبيرة في توسع البنك إلى قطاع العملات الرقمية، وكان العميل الأول الذي استفاد من هذه الخدمات الجديدة هو شركة بريفان هوارد ديجيتال، المتخصصة في العملات الرقمية والأصول الرقمية، والتي ترتبط بصندوق التحوط البريطاني بريفان هوارد، وتأتي هذه الخطوة في إطار النهج الاستراتيجي لبنك ستاندرد تشارترد لتحقيق توازن بين اعتماد الأصول الرقمية والامتثال للتنظيمات المالية.
كذلك أشار البنك إلى أن سمعته العالمية والتزامه بالأصول الرقمية يضفي مصداقية كبيرة على خدمات الحفظ الجديدة، مما يوفر الاطمئنان للمؤسسات مثل بريفان هوارد ديجيتال، وأكد غاوتام شارما، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد ديجيتال، على أهمية مشاركة بنك ستاندرد تشارترد في تعزيز مصداقية خدمات الأصول الرقمية.
كما تعمل الإمارات بفعالية على جذب الشركات الرائدة في مجال العملات الرقمية مثل باينانس وأوه كيه إكس، وتطوير إطار تنظيمي يعزز نمو المشاريع الجديدة في مجال الأصول الافتراضية، ويبرز إنشاء مكتب لشركة بريفان هوارد ديجيتال في أبوظبي في فبراير الماضي، إلى جانب اللاعبين الرئيسيين الآخرين مثل ميلينيام مانجمنت وإكسدوس بوينت كابيتال مانجمنت وبلوكريست، أهمية المنطقة المتزايدة في سوق العملات الرقمية.
في حين ينضم بنك ستاندرد تشارترد إلى قائمة متزايدة من البنوك التي توسع خدماتها لتشمل الأصول الرقمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد واعتماد العملات الرقمية بين المستثمرين المؤسسات.
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