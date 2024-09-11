Wednesday, 11 September 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار الأمريكي ينخفض إلى مستوى 304ر0 دينار واليورو يستقر عند 336ر0

9/11/2024 5:13:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاربعاء بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 304ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 16ر0 في المئة إلى مستوى 399ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 58ر0 في المئة ليصل إلى 361ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)

ف ن ك / م خ




MENAFN11092024000071011013ID1108661066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث