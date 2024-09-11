الدولار الأمريكي ينخفض إلى مستوى 304ر0 دينار واليورو يستقر عند 336ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 9 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاربعاء بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 304ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 16ر0 في المئة إلى مستوى 399ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 58ر0 في المئة ليصل إلى 361ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
ف ن ك / م خ
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