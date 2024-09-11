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الرئيس الايراني يصل للعراق في أول زيارة رسمية له خارج بلاده

9/11/2024 5:13:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 9 (كونا) -- وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع في أول زيارة رسمية له خارج بلاده منذ توليه منصب رئيس الجمهورية من المقرر أن يتخللها توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الحكومة العراقية.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الرئيس الإيراني في المطار قبل أن يلتقي في وقت لاحق بنظيره العراقي عبداللطيف رشيد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية لإجراء مباحثات ثنائية بحسب جدول الزيارة الذي يتضمن كذلك زيارة عدد من المحافظات العراقية.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية ستشهد زيارة الرئيس الإيراني إبرام 14 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة منها التعاون التدريبي والزراعة والموارد الطبيعية والتدريب المهني والفني والسياحة الدينية والتعاون الإعلامي والتعاون في مجالات الاتصالات والتربية والشباب والرياضة والمناطق الحرة والغرف التجارية. (النهاية)

ع ح ه / م ج ب




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