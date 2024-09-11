الرئيس الايراني يصل للعراق في أول زيارة رسمية له خارج بلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 11 - 9 (كونا) -- وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى العراق على رأس وفد حكومي
رفيع في أول زيارة رسمية له خارج بلاده منذ توليه منصب رئيس الجمهورية من المقرر أن يتخللها توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الحكومة العراقية.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الرئيس الإيراني في المطار قبل أن يلتقي في وقت لاحق بنظيره العراقي عبداللطيف رشيد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية لإجراء مباحثات ثنائية بحسب جدول الزيارة الذي يتضمن كذلك زيارة عدد من المحافظات العراقية.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية ستشهد زيارة الرئيس الإيراني إبرام 14 مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة منها التعاون التدريبي والزراعة والموارد الطبيعية والتدريب المهني والفني والسياحة الدينية والتعاون الإعلامي والتعاون في مجالات الاتصالات والتربية والشباب والرياضة والمناطق الحرة والغرف التجارية. (النهاية)
ع ح ه / م ج ب
MENAFN11092024000071011013ID1108661065
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