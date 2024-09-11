بريطانيا وأمريكا وأستراليا توقع اتفاقية تعاون استراتيجي في سلاسل التوريد الحيوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء توقيعها اتفاقية ثلاثية مع الولايات المتحدة وأستراليا بغرض تعزيز التعاون الاستراتيجي ومعالجة المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد الحيوية.
وقالت وزارة التجارة والأعمال البريطانية في بيان صحفي إن توقيع الاتفاقية أمس الثلاثاء سيسمح بإنشاء "مجموعة التعاون المرن في سلسلة التوريد" بهدف العمل على تقوية التعاون في تبادل البيانات والعمل المشترك لبناء المرونة والصمود اللازمين في سلاسل التوريد ذات الأولوية.
وأضافت أن ذلك سيعزز من القدرات المشتركة على تحديد المخاطر والتهديدات والاضطرابات في سلاسل التوريد الحيوية ومعالجتها.
وأوضحت أن المجموعة الثلاثية ستطور مشروع تجريبي للانذار المبكر يركز على سلسلة توريد الاتصالات ما يعد أمرا ضروريا للاقتصادات الرقمية العالمية في الدول الثلاث.
وذكرت أنه سيتم التركيز على تحديد ومراقبة احتمالات التعطل في سلسلة توريد الاتصالات لتعزيز معرفة البلدان الثلاثة بالثغرات ونقاط الضعف والمخاطر الكامنة ما يساعد على تطوير إجراءات لتبادل المعلومات والاستجابة بشكل متبادل لأي عطل طارئ.
وخلص البيان إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل دفعا جديدا للعلاقة المهمة والتاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وتعزز الالتزام المتبادل بمعالجة تحديات سلاسل التوريد".
وترتبط الدول الثلاث ببعضها باتفاقية عسكرية شاملة تعرف اختصارا باسم (أوكوس) لتطوير ونشر غواصات نووية تعمل بالطاقة النووية بهدف تعزيز الوجود الغربي في منطقة المحيط الهادئ. (النهاية)
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