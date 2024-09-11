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بريطانيا وأمريكا وأستراليا توقع اتفاقية تعاون استراتيجي في سلاسل التوريد الحيوية

9/11/2024 5:13:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء توقيعها اتفاقية ثلاثية مع الولايات المتحدة وأستراليا بغرض تعزيز التعاون الاستراتيجي ومعالجة المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد الحيوية.
وقالت وزارة التجارة والأعمال البريطانية في بيان صحفي إن توقيع الاتفاقية أمس الثلاثاء سيسمح بإنشاء "مجموعة التعاون المرن في سلسلة التوريد" بهدف العمل على تقوية التعاون في تبادل البيانات والعمل المشترك لبناء المرونة والصمود اللازمين في سلاسل التوريد ذات الأولوية.
وأضافت أن ذلك سيعزز من القدرات المشتركة على تحديد المخاطر والتهديدات والاضطرابات في سلاسل التوريد الحيوية ومعالجتها.
وأوضحت أن المجموعة الثلاثية ستطور مشروع تجريبي للانذار المبكر يركز على سلسلة توريد الاتصالات ما يعد أمرا ضروريا للاقتصادات الرقمية العالمية في الدول الثلاث.
وذكرت أنه سيتم التركيز على تحديد ومراقبة احتمالات التعطل في سلسلة توريد الاتصالات لتعزيز معرفة البلدان الثلاثة بالثغرات ونقاط الضعف والمخاطر الكامنة ما يساعد على تطوير إجراءات لتبادل المعلومات والاستجابة بشكل متبادل لأي عطل طارئ.
وخلص البيان إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل دفعا جديدا للعلاقة المهمة والتاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وتعزز الالتزام المتبادل بمعالجة تحديات سلاسل التوريد".
وترتبط الدول الثلاث ببعضها باتفاقية عسكرية شاملة تعرف اختصارا باسم (أوكوس) لتطوير ونشر غواصات نووية تعمل بالطاقة النووية بهدف تعزيز الوجود الغربي في منطقة المحيط الهادئ. (النهاية)

م ر ن / ف د س




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