اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية.. امتداد لتعاون عميق وتقارب مستمر

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) عبدالعزيز فيصل

(تقرير إخباري) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- ترتبط دولة الكويت ومصر بعلاقات تاريخية متجذرة على الأصعدة الرسمية والشعبية كافة تعد نموذجا متميزا في العلاقات العربية وتتسم بالتعاون العميق والتضامن والتقارب المستمر في مختلف المجالات ضمن إطار من الترابط والعمل الاستراتيجي المشترك.

ويترجم هذه العلاقات الانعقاد المتواصل للجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية والتي تأتي هذا العام في نسختها ال13 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في كلتا الدولتين بما يخدم المصالح المشتركة ويعززها نحو آفاق أوسع من التعاون الثنائي.

وتزامنا مع أعمال اللجنة التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية أمس الثلاثاء في القاهرة أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أهمية انعقاد اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة وسط الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

وقال العرابي إن انعقاد اللجنة يأتي كإحدى النتائج المهمة للزيارة التي قام بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد توليه مسند الإمارة.

وأضاف أن انعقاد اللجنة يأتي وسط أوضاع تحتاج فيها المنطقة إلى التشاور والتنسيق الدائمين خاصة أنها تأتي قبيل انطلاق اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستشهد مناقشات قرارات حاسمة لوضع حد للتوتر السائد في الإقليم.

وبين دور اللجنة العليا الكويتية - المصرية في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية لافتا إلى النهضة "غير المسبوقة" التي تشهدها الدولة المصرية والمناخ الاستثماري الذي يوفر الحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمارات والمحفزة لها.

ومن جانبه قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب طارق الخولي في تصريح مماثل إن انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين يأتي وسط "ظروف بالغة الحساسية والأهمية" مبينا أهمية تبادل الرؤى المختلفة والتنسيق المشترك على المستويات العليا.

وأضاف الخولي أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تتطلب المزيد من تضافر الجهود المشتركة والتنسيق الدائم بين الدول العربية مشيرا إلى التقارب الدائم في وجهات النظر بين مصر والكويت حول مختلف التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن التحديات القائمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة تتطلب ترتيب العمل المشترك لمواجهتها لافتا إلى المساعي "الحثيثة" بين مصر والكويت لإيقاف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية "أم القضايا" بالنسبة للدولتين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية قال الخولي إنها "نموذج فريد من نوعه يعبر عن واحدة من أعمق العلاقات العربية - العربية" مبينا أهمية الاجتماعات المنعقدة حاليا بالقاهرة في توحيد العديد من الرؤى والتحركات المشتركة لمواجهة التحديات وأي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة.

وانعقدت في القاهرة في شهر أغسطس الماضي الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده غدا الخميس في العاصمة المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأسست اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية عام 1998 بغية تحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون في المجالات المحتلفة منها المجال الاستثماري الذي يشهد استثمارات كويتية في مصر تتجاوز 19 مليار دولار وحجم تبادل تجاري يناهز ثلاثة مليارات دولارات كما في عام 2020.

وعقدت اللجنة العليا المشتركة آخر اجتماع لها بنسختها ال12 بدولة الكويت في عام 2019 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله حينما كان وزيرا للخارجية ووزير الخارجية المصري السابق سامح شكري وبمشاركة مسؤولي القطاعات الحكومية والخاص من كلا البلدين الشقيقين.

وتوجت أعمال اللجنة العليا المشتركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين في عدد من المجالات الحيوية والمهمة منها مذكرة تفاهم في المجال الأمني ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت ووزارة القوى العاملة بمصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا لعامي 2019 و2020.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في المجال الثقافي للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين حكومتي البلدين الشقيقين للفترة 2019 - 2021.

وتم أيضا توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الرياضة للفترة 2019-2021 علاوة على محضر اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة ال12 بدولة الكويت.

وانطلقت امس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية والتي تستمر يومين على مستوى كبار المسؤولين وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في دولة الكويت ونظرائهم من الجانب المصري.

ومن المقرر أن يترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري بدر عبدالعاطي لمواصلة مناقشة جدول الأعمال واعتماد البنود المدرجة عليه بمشاركة وفدي البلدين.

ويأتي انعقاد اللجنة في دورتها ال13 تتويجا للاتفاق الذي توصل إليه البلدان خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مصر في 30 إبريل الماضي لدفع الجهود نحو تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة. (النهاية) ع ف ف / م ج ب