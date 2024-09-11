اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية.. امتداد لتعاون عميق وتقارب مستمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عبدالعزيز فيصل
(تقرير إخباري) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- ترتبط دولة الكويت ومصر بعلاقات تاريخية متجذرة على الأصعدة الرسمية والشعبية كافة تعد نموذجا متميزا في العلاقات العربية وتتسم بالتعاون العميق والتضامن والتقارب المستمر في مختلف المجالات ضمن إطار من الترابط والعمل الاستراتيجي المشترك.
ويترجم هذه العلاقات الانعقاد المتواصل للجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية والتي تأتي هذا العام في نسختها ال13 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في كلتا الدولتين بما يخدم المصالح المشتركة ويعززها نحو آفاق أوسع من التعاون الثنائي.
وتزامنا مع أعمال اللجنة التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية أمس الثلاثاء في القاهرة أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أهمية انعقاد اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة وسط الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.
وقال العرابي إن انعقاد اللجنة يأتي كإحدى النتائج المهمة للزيارة التي قام بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد توليه مسند الإمارة.
وأضاف أن انعقاد اللجنة يأتي وسط أوضاع تحتاج فيها المنطقة إلى التشاور والتنسيق الدائمين خاصة أنها تأتي قبيل انطلاق اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستشهد مناقشات قرارات حاسمة لوضع حد للتوتر السائد في الإقليم.
وبين دور اللجنة العليا الكويتية - المصرية في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية لافتا إلى النهضة "غير المسبوقة" التي تشهدها الدولة المصرية والمناخ الاستثماري الذي يوفر الحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمارات والمحفزة لها.
ومن جانبه قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب طارق الخولي في تصريح مماثل إن انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين يأتي وسط "ظروف بالغة الحساسية والأهمية" مبينا أهمية تبادل الرؤى المختلفة والتنسيق المشترك على المستويات العليا.
وأضاف الخولي أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تتطلب المزيد من تضافر الجهود المشتركة والتنسيق الدائم بين الدول العربية مشيرا إلى التقارب الدائم في وجهات النظر بين مصر والكويت حول مختلف التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر أن التحديات القائمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة تتطلب ترتيب العمل المشترك لمواجهتها لافتا إلى المساعي "الحثيثة" بين مصر والكويت لإيقاف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية "أم القضايا" بالنسبة للدولتين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية قال الخولي إنها "نموذج فريد من نوعه يعبر عن واحدة من أعمق العلاقات العربية - العربية" مبينا أهمية الاجتماعات المنعقدة حاليا بالقاهرة في توحيد العديد من الرؤى والتحركات المشتركة لمواجهة التحديات وأي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة.
وانعقدت في القاهرة في شهر أغسطس الماضي الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده غدا الخميس في العاصمة المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأسست اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية عام 1998 بغية تحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون في المجالات المحتلفة منها المجال الاستثماري الذي يشهد استثمارات كويتية في مصر تتجاوز 19 مليار دولار وحجم تبادل تجاري يناهز ثلاثة مليارات دولارات كما في عام 2020.
وعقدت اللجنة العليا المشتركة آخر اجتماع لها بنسختها ال12 بدولة الكويت في عام 2019 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله حينما كان وزيرا للخارجية ووزير الخارجية المصري السابق سامح شكري وبمشاركة مسؤولي القطاعات الحكومية والخاص من كلا البلدين الشقيقين.
وتوجت أعمال اللجنة العليا المشتركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين حكومتي البلدين في عدد من المجالات الحيوية والمهمة منها مذكرة تفاهم في المجال الأمني ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت ووزارة القوى العاملة بمصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا لعامي 2019 و2020.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في المجال الثقافي للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2019 - 2021 والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين حكومتي البلدين الشقيقين للفترة 2019 - 2021.
وتم أيضا توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الرياضة للفترة 2019-2021 علاوة على محضر اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة ال12 بدولة الكويت.
وانطلقت امس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية والتي تستمر يومين على مستوى كبار المسؤولين وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في دولة الكويت ونظرائهم من الجانب المصري.
ومن المقرر أن يترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري بدر عبدالعاطي لمواصلة مناقشة جدول الأعمال واعتماد البنود المدرجة عليه بمشاركة وفدي البلدين.
ويأتي انعقاد اللجنة في دورتها ال13 تتويجا للاتفاق الذي توصل إليه البلدان خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مصر في 30 إبريل الماضي لدفع الجهود نحو تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة. (النهاية) ع ف ف / م ج ب
MENAFN11092024000071011013ID1108661063
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