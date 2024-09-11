فرنسا تطلب تمديدًا لتقديم خططها لتقليص الدين وتقليل العجز

(MENAFN
) طلبت فرنسا تمديدًا إضافيًا من المفوضية الأوروبية لتقديم خططها الخاصة بتقليص الدين وتقليل العجز، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه مهمة تشكيل حكومة في ظل تدهور الأوضاع المالية العامة، وأعلنت وزارة المالية الفرنسية أنها طلبت تمديدًا لتحديد الخطة المالية، التي كان من المقرر تقديمها بحلول 20 سبتمبر، ووفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع الآن أن تقدم فرنسا هذه الخطط جنبًا إلى جنب مع مشروع ميزانية 2025، والتي من المقرر تقديمها بحلول منتصف أكتوبر.
كما أوضحت وزارة المالية أن فرنسا طلبت وقتًا إضافيًا لتنسيق استراتيجيتها لتقليص العجز مع مشروع قانون المالية لعام 2025، مشابهًا لما فعله دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي التي تنتقل إلى القواعد المالية الأوروبية الجديدة، ويهدف هذا التمديد إلى ضمان التناسق بين خطط فرنسا المالية وإطارها الميزانياتي للسنة المقبلة، وتأتي هذه الطلبات في ظل تحذيرات من وزير المالية المنتهية ولايته برونو لو ماير، الذي حذر مؤخرًا من أن العجز العام سيتجاوز التوقعات السابقة، حيث قد يصل إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأشار لو ماير إلى خطر زيادة الإنفاق السريع من قبل السلطات المحلية، ما قد يضيف 16 مليار يورو غير متوقعة إلى ميزانية 2024، متجاوزة ما كان محددًا في برنامج الاستقرار للفترة 2024-2027.
ومن المتوقع أن تكون المناقشة المقبلة حول ميزانية 2025، التي يجب تقديمها إلى البرلمان الفرنسي بحلول أوائل أكتوبر، الاختبار الأول الكبير لحكومة بارنييه، ومن المتوقع أن تكون هذه العملية شديدة الجدل نظرًا لتكوين البرلمان المعلق الذي يعاني من انقسامات أيديولوجية حادة، وبصفتها سياسية محافظة ذات خبرة ومفاوضة سابقة لبريكست، سيتعين على بارنييه إظهار براعتها السياسية في التعامل مع هذه التحديات وتأمين حكومة مستقرة، وفي الوقت نفسه، أعيدت القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تحد من إنفاق الدول الأعضاء إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعليقها خلال الجائحة. وتعد فرنسا الآن من بين سبع دول في الاتحاد الأوروبي التي تواجه إجراءات العجز المفرط، وتم الإشارة إليها من قبل المفوضية في يونيو لخرق هذه القواعد التي تحد من الاقتراض السنوي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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