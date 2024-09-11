المحكمة الأوروبية العليا تحكم ضد أبل وتطلب منها دفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة

(MENAFN
) حكمت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول ضد شركة أبل، مطالبة إياها بدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) كضرائب متأخرة لإيرلندا، ويمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا للمفوضية الأوروبية، التي جادلت بأن معدل الضريبة الشركات المنخفض للغاية الذي استفادت منه أبل في إيرلندا، والذي يبلغ 0.005 في المئة فقط، يشكل دعمًا غير قانوني من الدولة، ويلغى هذا الحكم قرارًا سابقًا للمحكمة العامة، التي كانت قد صادقت على موقف أبل والحكومة الإيرلندية، اللذين طعنا في نتائج المفوضية الأوروبية.
كما أوضحت المحكمة أن إيرلندا قدمت فعلاً دعمًا غير قانوني لأبل يجب استرداده، وأصدرت حكمًا نهائيًا في القضية. نتيجة لذلك، باتت أبل الآن ملزمة بدفع المبلغ الكبير البالغ 13 مليار يورو، والذي قد يرتفع أكثر عند إضافة الفوائد والتكاليف القانونية الإضافية، ويمثل هذا الحكم انتصارًا بارزًا وصعبًا للمفوضية الأوروبية في مساعيها للطعن في السياسات الضريبية الوطنية التي تعتقد أنها تخل بمنافسة عادلة ضمن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وعادةً ما تبقى السياسة الضريبية من اختصاص الدول الأعضاء الفردية في الاتحاد الأوروبي، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط في الحالات التي يُرى فيها أن المزايا الضريبية تضر بالسوق الداخلية.
في حين أعربت أبل عن خيبة أملها إزاء الحكم، مصممة على أنها دائمًا ما دفعت جميع الضرائب المستحقة في كل منطقة تعمل فيها، وفي بيان لها، نفت الشركة تلقي أي معاملة خاصة من إيرلندا، مشددة على دورها كإحدى أكبر دافعي الضرائب في العالم، وتبرز هذه التطورات الأخيرة التوتر المستمر بين الشركات متعددة الجنسيات والهيئات التنظيمية حول تفسير وتطبيق قوانين الضرائب ضمن الاتحاد الأوروبي.
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