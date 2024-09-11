ميرسك وهاباغ لويد تبحثان توسيع تحالف الشحن وسط اضطرابات البحر الأحمر

(MENAFN
) أعلنت شركتا ميرسك وهاباغ لويد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، أنهما تدرسان توسيع تحالف الشحن بينهما في حال استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، وتواجه الشركتان، اللتان شكلتا تحالفًا في وقت سابق من هذا العام، تحديات في التنقل عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات المستمرة من حركة الحوثيين في اليمن، مما أجبر العديد من السفن على اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، ويأتي هذا التحول المحتمل ردًا على عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، الذي جعل طرق الشحن التقليدية عبر البحر الأحمر أكثر خطورة.
وفي يناير من هذا العام، أطلقت ميرسك الدنماركية وهاباغ لويد الألمانية شراكة جديدة تعرف باسم "تعاون الجمن"، والتي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2025، وكان من المقرر في البداية أن يتعامل التحالف مع حركة 3.4 مليون حاوية سنويًا باستخدام أسطول مكون من 290 سفينة، ومع ذلك، كشفت الشركتان أن التعاون قد يتم توسيعه ليشمل ما يصل إلى 340 سفينة، مما يزيد السعة إلى 3.7 مليون حاوية سنويًا إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر، ومن خلال تجميع مواردهما، تهدف ميرسك وهاباغ لويد إلى تقديم خدمات شحن أكثر تكرارًا وقابلة للتكيف، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية بشكل عام.
كذلك أشارت ميرسك إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التوسع المحتمل في الأسطول بحلول أكتوبر. تزن الشركة ما إذا كانت ستواصل الخطة الأصلية، التي تتضمن المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أو اختيار الطريق البديل والأكثر اتساعًا حول أفريقيا الذي يتطلب أسطولًا أكبر، وقد وضعت الشركتان هدفًا عاليًا لتحقيق معدل امتثال للجدول الزمني يتجاوز 90 بالمئة بمجرد بدء تشغيل الشراكة بشكل كامل. بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر ميرسك 60 بالمئة من السفن، بينما ستساهم هاباغ لويد بـ 40 بالمئة المتبقية، مما يبرز التزامهما بتجاوز التحديات اللوجستية الحالية وضمان تدفق التجارة العالمية بسلاسة.
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