ارتفاع أسعار النفط عالميا



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي، 66.19 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتًا.



وعلقت شركات النفط والغاز الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العاصفة المدارية "فنرسين"، وتوقف ما يصل إلى 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام، و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.



وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن "فرنسين" ستتحول إلى إعصار، الأمر الذي دفع سكان "لويزيانا" إلى الفرار إلى المناطق الداخلية، وأجبر شركات النفط والغاز على تعليق الإنتاج في خليج المكسيك.



وفي سياق متصل، ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، أمس الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يوميًا في 2024، انخفاضًا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميًا.



وخفضت "أوبك" كذلك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميًا من 1.78 مليون برميل يوميًا، لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قالت أمس، إن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.



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