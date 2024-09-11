الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير



ويتواصل زخم الشراكة الاستثمارية بين البلدين الممتد عبر سنوات طويلة، بوتيرة متسارعة، توجت أخيرا بتوقيع أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.



ويأتي المشروع في إطار حزمة المشروعات الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نهاية العام الماضي 2023، بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.



ويتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.



ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم بتحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.



ويسهم إنشاء هذا المشروع في زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس.



وفي سياق متصل، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله قبل أيام وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في مشروعات قيد الإنشاء.



وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات، إن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعلن رئيس الوزراء عن الاستمرار الدائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنفع المشترك على البلدين الشقيقين وهما "جسد واحد وعقل واحد ونستظل بالعلاقة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد أنموذجا للعلاقات الأخوية العربية.



وأعرب اقتصاديون تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن أملهم في أن تكون هذه المشروعات، بداية لمشروعات استثمارية واستراتيجية كبرى أخرى، سيفرضها بطبيعة الحال، وجود سكة الحديد، التي تفتح الباب لإقامة مشروعات متصلة ومستدامة حولها وعلى امتدادها، مؤكدين أن العلاقات الأردنية الإماراتية الاقتصادية، تمثل إنموذجاً للعلاقات التكاملية العربية.



الطباع: الإمارات من أبرز المستثمرين الدوليين بالأردن



من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الأردن والإمارات تربطهما علاقات أخوية، أسهمت برفد مشروعات استثمارية مشتركة تصب في مصلحة البلدين وتعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشقيقين، إضافة إلى أنها تعد شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية في المملكة.



وقال الطباع إن الإمارات تعد من أبرز المستثمرين الدوليين في قطاعات رئيسية متعددة ضمن الاقتصاد الأردني على مدى السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى الصندوق الاستثماري الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة في الأردن، ليسهم بنحو واسع، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشروعات قيد الإنشاء، والتي تدخل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن الجمعية تثمن عاليا الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لاستقطاب الاستثمارات إلى الأردن، لتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات الأردنية، مؤكدا أن قطاع النقل يعد شريان العمل الاقتصادي، وسينتقل ميناء العقبة نقلة نوعية لربطه بسكة حديد مرتبطة بالمناطق الصناعية المصدرة والتصدير إلى خارج الأردن ما يخفض من تكلفة النقل ويعزز مكانة المنتج الأردني، ويسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية في مختلف المجالات، وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها.



ولفت الطباع إلى أن المشروع سيخفف من الضغوط على البنية التحتية البرية التي كانت تستخدمها شركات التعدين، ما سيوفر شبكات طرق برية آمنة للمواطنين، وزيادة حركة التنقل السياحي بين دول المنطقة، معتبرا أن القطاع الخاص في كلا البلدين، عزز من المشروعات التنموية في المملكة وطور عدداً من البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير المشروعات الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من الخبرات العالمية التي يتمتع بها في رفد المشروعات الاستثمارية والتنموية.



أبو صعيليك: إنموذج ناجح للتعاون والتكامل العربي



بدوره، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، المهندس خير أبو صعيليك إن العلاقات الأردنية الإماراتية شكلت إنموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل العربي، لاسيما في المجال الاقتصادي، مضيفا أن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أسهمت بتحسين حجم الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات.



ولفت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، شهدت تحسنا ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي قرابة 4.5 مليار دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية، بتمويل العديد من المشروعات في الأردن، شملت قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة ومشروعات البنية التحتية، فيما أبرمت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية إنشاء محطة سفن سياحية.



وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين المملكة والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، باعتبارها تجسد نموذجاً يمكن البناء عليه لتعزيز التكامل الصناعي في الإقليم، مؤكدا وجود مساحات إضافية للانتقال نحو آفاق أرحب من التعاون الاستثماري يقوم على الميزة النسبية التي يمتلكها كل بلد وبما يعزز تحقيق المنفعة المتبادلة بينهما.



المجالي : من أفضل النماذج الحقيقية للشراكة بين الدول



من جانبه، قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين، فادي المجالي، إن الأردن والإمارات يرتبطان بعلاقات وطيدة وراسخة، في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، وتقوم على قاعدة ثابتة سببها العلاقات العميقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.



وأكد المجالي أن تلك العلاقات، جعلت الإمارات، من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن، إذ يلامس سقف حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو 15 مليار دولار، في مجالات متعددة، معتبرا أن نموذج العلاقات الأردنية الإماراتية، من أفضل النماذج الحقيقية للشراكة بين الدول العربية، وخصوصا في الاستثمارات، ما يستدعي البناء عليها وتعزيزها بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية، كالزراعة والسياحة والصناعات التحويلية وغيرها.



القريوتي: استثمارات السكك الحديدية عابرة للمناطق



من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن العلاقات الأردنية الإماراتية، تترجمها الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين الأردن والإمارات، على أرض الواقع، لتعود بنتائج طويلة الأجل، تظهر جلية في التنمية الاقتصادية، مبينا ان خط سكة الحديد، سيضيف استثماراً إماراتياً جديداً في الأردن، لتتجاوز قيمتها الإجمالية ما قيمته نحو 20 مليار دولار.



وأضاف إن جزءا كبيراً من الاستثمارات الإماراتية تقع في جنوب الأردن، حيث تحتاج إلى تطوير تنموي متسارع، كونها المنفذ البحري الرئيسي للمملكة.



واعتبر أن "التنمية أداة اقتصادية أساسية، ولتعظيمها، يجب التركيز على قطاع النقل، الذي لا يعد مشروعاً ربحياً فقط، بل هو استثمار تنموي طويل الأجل، يعيش لأجيال متلاحقة، مشيراً إلى أن مختلف الاستثمارات التي ترتبط بسلاسل إمداد وتزويد وشبكة نقل وشحن، طويلة الأجل، وأهدافها التنموية الأساسية تكمن في تطوير الخدمات".



وأشار إلى أن استثمارات السكك الحديدية، عابرة للمناطق، ما يعني أن التنمية ستحدث في مختلف محطات القطارات التابعة لها، والتي لا تنتهي وتوجد حلقات وصل متتالية ومستمرة.



ولفت القريوتي إلى أن الاستثمارات الاستراتيجية، تؤكد الثقة الكبيرة في قدرات الدولة، مشيراً إلى أن الاستثمار في سكة الحديد سيتبعه العديد من الاستثمارات التابعة، في مختلف المشرووعات، والتي سيستفيد منها القطاع الخاص المحلي، والمستثمرون الأجانب على حد سواء.-(بترا)