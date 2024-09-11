مستوى تاريخي لأسعار الذهب في السوق المحلية



وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، وصل الى 51.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 49.40 دينار للشراء.



وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 59 دينارا، و45.60 دينار على التوالي.



وبين أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 360 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 510 دنانير.-(بترا)