مستوى تاريخي لأسعار الذهب في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل الذهب، اليوم الأربعاء، بمختلف عياراته رقما قياسيا تاريخيا بالسوق المحلية، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا لمستوى 2525 دولاراً للأونصة الواحدة.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، وصل الى 51.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 49.40 دينار للشراء.
وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 59 دينارا، و45.60 دينار على التوالي.
وبين أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 360 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 510 دنانير.-(بترا)
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