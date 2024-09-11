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فرصة أخيرة لـناشئي اليد بالبطولة الآسيوية اليوم

9/11/2024 5:10:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يختتم المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد لقاءاته بالدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية العاشرة، من خلال المواجهة الصعبة التي تجمعه مع المنتخب الإيراني عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تحتضن لقاءات البطولة كافة.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز ولا غيره من أجل المنافسة على البطاقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة العالم، فيما يحتاج المنتخب الإيراني إلى الفوز وبفارق كبير حتى يضمن تأهله إلى الدور قبل النهائي، والتأهل أيضا إلى بطولة العالم، ومن هنا يتوقع أن تحفل المواجهة بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز.
وكان المنتخب الوطني، تعرض لخسارتين في الدور ربع النهائي أمام منتخبي السعودية 20-33، وكوريا الجنوبية 19-28.
وضمن منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية التأهل إلى الدور قبل النهائي، والتأهل أيضا إلى بطولة العالم، والتي تقام في مصر صيف العام المقبل.
من ناحية أخرى، شارك طاقم التحكيم القاري الأردني والمكون من، محمد باسم ومحمد جمال في إدارة العديد من لقاءات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين، حيث ظهرا بصورة جيدة دلت على مستواهما المتقدم والمتطور، والذي يبعث على السرور، ويؤكدان تطور السلك التحكيمي في الأردن.
ويأتي تطور الأطقم التحكيمية في الأردن نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالجانب التحكيمي من خلال عقد ورشات العمل على مدار العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة الحكام التي يرأسها معتصم هاني، في الوقت الذي تعتبر فيه مدرسة الحكام التابعة للاتحاد، والتي تتولى اللجنة إدارتها قاعدة رئيسية لبناء الأجيال الواعدة من الحكام وللجنسين.

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