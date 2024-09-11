فرصة أخيرة لـناشئي اليد بالبطولة الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يختتم المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد لقاءاته بالدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية العاشرة، من خلال المواجهة الصعبة التي تجمعه مع المنتخب الإيراني عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تحتضن لقاءات البطولة كافة.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز ولا غيره من أجل المنافسة على البطاقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة العالم، فيما يحتاج المنتخب الإيراني إلى الفوز وبفارق كبير حتى يضمن تأهله إلى الدور قبل النهائي، والتأهل أيضا إلى بطولة العالم، ومن هنا يتوقع أن تحفل المواجهة بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز.
وكان المنتخب الوطني، تعرض لخسارتين في الدور ربع النهائي أمام منتخبي السعودية 20-33، وكوريا الجنوبية 19-28.
وضمن منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية التأهل إلى الدور قبل النهائي، والتأهل أيضا إلى بطولة العالم، والتي تقام في مصر صيف العام المقبل.
من ناحية أخرى، شارك طاقم التحكيم القاري الأردني والمكون من، محمد باسم ومحمد جمال في إدارة العديد من لقاءات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين، حيث ظهرا بصورة جيدة دلت على مستواهما المتقدم والمتطور، والذي يبعث على السرور، ويؤكدان تطور السلك التحكيمي في الأردن.
ويأتي تطور الأطقم التحكيمية في الأردن نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالجانب التحكيمي من خلال عقد ورشات العمل على مدار العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة الحكام التي يرأسها معتصم هاني، في الوقت الذي تعتبر فيه مدرسة الحكام التابعة للاتحاد، والتي تتولى اللجنة إدارتها قاعدة رئيسية لبناء الأجيال الواعدة من الحكام وللجنسين.
MENAFN11092024000072011014ID1108661016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.