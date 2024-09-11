سر الظهور المفاجئ لأشرف حكيمي مع مبابي في مدريد (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حرص كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على اصطحاب صديقه المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في زيارة لإحدى أكاديميات النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، في مدريد.
وتم تداول صور وفيديوهات، يوم الثلاثاء، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها حكيمي برفقة مبابي لمتابعة مباراة لفريق الشباب بنادي ريال مدريد.
وشارك حكيمي مع منتخب المغرب، يوم الاثنين، أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، فيما لعب مبابي مع منتخب فرنسا لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.
وشارك مبابي بديلًا في لقاء فرنسا وبلجيكا الذي انتهى لصالح الديوك بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
ولم يسجل نجم ريال مدريد أي هدف في آخر 5 مباريات مع منتخب فرنسا.
ويرتبط حكيمي بصداقة كبيرة مع كيليان مبابي ودائما كانا يُشَاهَدَان معا في عدة رحلات خلال قضاء إجازتهما وقت لعبهما في باريس سان جيرمان.
كما أن شائعات عدة ربطت أشرف حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد من أجل تعويض داني كارفاخال على الجهة اليمنى، وهو ما يسعى النادي الملكي إلى تحقيقه من أجل تشكيل ثنائي حكيمي ومبابي مجددا داخل أسوار النادي الملكي.
ووقع مبابي على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.
أما حكيمي، فسينتهي تعاقده مع النادي الباريسي بعد موسمين في صيف 2026.
ولعب حكيمي بصفوف ريال مدريد قبل رحيله في صيف 2018 إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة.
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