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سر الظهور المفاجئ لأشرف حكيمي مع مبابي في مدريد (صور)

9/11/2024 5:10:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حرص كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على اصطحاب صديقه المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في زيارة لإحدى أكاديميات النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، في مدريد.


وتم تداول صور وفيديوهات، يوم الثلاثاء، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها حكيمي برفقة مبابي لمتابعة مباراة لفريق الشباب بنادي ريال مدريد.

وشارك حكيمي مع منتخب المغرب، يوم الاثنين، أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، فيما لعب مبابي مع منتخب فرنسا لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.


وشارك مبابي بديلًا في لقاء فرنسا وبلجيكا الذي انتهى لصالح الديوك بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.



ولم يسجل نجم ريال مدريد أي هدف في آخر 5 مباريات مع منتخب فرنسا.

ويرتبط حكيمي بصداقة كبيرة مع كيليان مبابي ودائما كانا يُشَاهَدَان معا في عدة رحلات خلال قضاء إجازتهما وقت لعبهما في باريس سان جيرمان.


كما أن شائعات عدة ربطت أشرف حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد من أجل تعويض داني كارفاخال على الجهة اليمنى، وهو ما يسعى النادي الملكي إلى تحقيقه من أجل تشكيل ثنائي حكيمي ومبابي مجددا داخل أسوار النادي الملكي.

ووقع مبابي على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.





أما حكيمي، فسينتهي تعاقده مع النادي الباريسي بعد موسمين في صيف 2026.
ولعب حكيمي بصفوف ريال مدريد قبل رحيله في صيف 2018 إلى بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة.

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