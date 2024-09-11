ريال مدريد يوضح الفارق بين رونالدو ومبابي



وانضم مبابي مطلع الموسم الحالي إلى ريال مدريد في انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقال مصدر بنادي ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية إن مبابي يحاول العثور على نفسه مع الفريق والبداية لم تكن سيئة كما يحاول البعض تصويرها للجماهير.



وأضاف "أي يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع فريقه الجديد والأمور متوقعة من جانب الإدارة، ولا توجد أي ضغوط فيما يخص بدايته مع الفريق المدريدي".

وأشار إلى أن هناك فارقاً كبيرا بين شخصية مبابي ورونالدو موضحًا أن مبابي يملك شخصية مختلفة عن اللاعب البرتغالي.



وأكد أن رونالدو نجم كبير أيضًا، وكانت بدايته قوية، ولكن كل لاعب له شخصية مستقلة.



ونشر مبابي في تغريدته الشهيرة عقب الانتقال إلى ريال مدريد صورة له وهو ناشئ صغير برفقة رونالدو تعبيرًا عن حبه الشديد للفريق الإسباني وأيضًا للنجم البرتغالي.



وفضل رونالدو أيضًا مبابي على زميله السابق كريم بنزيما أثناء حوار نشره النجم البرتغالي عبر قناته على منصة يوتيوب.