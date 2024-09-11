ريال مدريد يوضح الفارق بين رونالدو ومبابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتبط اسم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني بمقارنة دائمة منذ ارتدائه قميص العملاق المدريدي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة النادي السابق.
وانضم مبابي مطلع الموسم الحالي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال مصدر بنادي ريال مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية إن مبابي يحاول العثور على نفسه مع الفريق والبداية لم تكن سيئة كما يحاول البعض تصويرها للجماهير.
وأضاف "أي لاعب يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع فريقه الجديد والأمور متوقعة من جانب الإدارة، ولا توجد أي ضغوط فيما يخص بدايته مع الفريق المدريدي".
وأشار إلى أن هناك فارقاً كبيرا بين شخصية مبابي ورونالدو موضحًا أن مبابي يملك شخصية مختلفة عن اللاعب البرتغالي.
وأكد أن رونالدو نجم كبير أيضًا، وكانت بدايته قوية، ولكن كل لاعب له شخصية مستقلة.
ونشر مبابي في تغريدته الشهيرة عقب الانتقال إلى ريال مدريد صورة له وهو ناشئ صغير برفقة رونالدو تعبيرًا عن حبه الشديد للفريق الإسباني وأيضًا للنجم البرتغالي.
وفضل رونالدو أيضًا مبابي على زميله السابق كريم بنزيما أثناء حوار نشره النجم البرتغالي عبر قناته على منصة يوتيوب.
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