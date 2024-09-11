سر انقلاب رونالدو على فينيسيوس جونيور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لطالما كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكبر المساندين لنجوم ريال مدريد منذ أن كان في صفوف "الملكي"، وحتى بعد أن خرج من النادي.
لكن ما حدث في الساعات الأخيرة من تجاهل من قبل النجم البرتغالي للاعب ريال مدريد ونجمه الأول حاليًا فينيسيوس جونيور هو مؤشر مثير للقلق.
ماذا حدث؟
خرج كريستيانو رونالدو في تصريح خلال مقطع فيديو نشره على قناته الجديدة على منصة "يوتيوب"، وتحدث عن فرص فوز النجوم الشباب بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.
قال رونالدو في حديثه: "كيليان مبابي يستطيع الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات القادمة، وربما أيضًا هناك جود بيلينغهام وإرلينغ هالاند"، وتوقف رونالدو هنا عن الحديث.
ثم استكمل محاوره في ذلك المقطع ريو فيرديناند، وقال له متعجبًا: "وفينيسيوس؟"، فتجاهل رونالدو الرد واستمر في الحديث قائلًا: "لامين يامال أيضًا، ذلك الجيل يملك فرصاً جيدة".
لماذا تجاهل رونالدو فينيسيوس جونيور؟
من الوهلة الأولى يبدو أن تجاهل كريستيانو رونالدو لفينيسيوس جونيور يعد أمرًا غريبًا، فالنجم البرتغالي سبق له أن أشاد بالبرازيلي.
بالإضافة إلى ذلك لا يفوت فينيسيوس فرصة للحديث عن رونالدو بشكل جيد إلا ويفعل ذلك، سواء كان هذا في إسبانيا أو البرازيل أو أي مكان في العالم.
ولا يتوقف فينيسيوس عن كتابة التعليقات على صور ومقاطع فيديو رونالدو التي يقوم بنشرها على منصة "إنستغرام".
أسباب واضحة
لكن بالقليل من التدقيق يبدو الأمر مفهوماً للغاية، بل وبه الكثير من المنطق، لأسباب تخص فينيسيوس نفسه وليس رونالدو.
لا يفضل رونالدو الحديث عن الأمور التي لا تخص كرة القدم كثيرًا ويضع تركيزه دومًا داخل الملعب على تقديم أفضل ما لديه من أجل نفسه ومن أجل فريقه.
ما يقوم به فينيسيوس على مستوى التصريحات والجدل والحديث الدائم عن العنصرية والشعور بالاضطهاد ربما يكون من أسباب استبعاد رونالدو إياه.
قد يكون النجم البرازيلي هو الأحق بالكرة الذهبية على المستوى الرياضي والفني هذا العام، لكن رونالدو يراه يفتقد لبعض المعايير الأخرى التي تخص تلك الجائزة.
حتى أن طريقة لعب فينيسيوس قد لا تكون مثار إعجاب رونالدو بشكل كبير، في ظل اضطرار البرازيلي لأخذ الطريق الطويل للمرمى والمراوغة والبحث عن الصعب بدلًا من الذهاب بشكل مباشر وإيداع الكرات في شباك الخصوم.
أسباب أخرى غير مرجحة
قد يرى البعض أن سبب تصريح رونالدو هو غيرة من النجم البرتغالي، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة، فلا توجد أي أسباب حقيقية قد تدفع رونالدو للغيرة من فينيسيوس جونيور.
يملك رونالدو أبرز وأكبر الأرقام القياسية الخاصة بنادي ريال مدريد ولا يمكن لفينيسيوس أن يكسرها إلا بعد سنوات عديدة من الجدية والعمل والالتزام.
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