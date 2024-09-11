سر انقلاب رونالدو على فينيسيوس جونيور



لكن ما حدث في الساعات الأخيرة من تجاهل من قبل النجم البرتغالي للاعب ريال مدريد ونجمه الأول حاليًا فينيسيوس جونيور هو مؤشر مثير للقلق.



ماذا حدث؟

خرج كريستيانو رونالدو في تصريح خلال مقطع فيديو نشره على قناته الجديدة على منصة "يوتيوب"، وتحدث عن فرص فوز النجوم الشباب بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.



قال رونالدو في حديثه: "كيليان مبابي يستطيع الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات القادمة، وربما أيضًا هناك جود بيلينغهام وإرلينغ هالاند"، وتوقف رونالدو هنا عن الحديث.



ثم استكمل محاوره في ذلك المقطع ريو فيرديناند، وقال له متعجبًا: "وفينيسيوس؟"، فتجاهل رونالدو الرد واستمر في الحديث قائلًا: "لامين يامال أيضًا، ذلك الجيل يملك فرصاً جيدة".

لماذا تجاهل رونالدو فينيسيوس جونيور؟

من الوهلة الأولى يبدو أن تجاهل كريستيانو رونالدو لفينيسيوس جونيور يعد أمرًا غريبًا، فالنجم البرتغالي سبق له أن أشاد بالبرازيلي.



بالإضافة إلى ذلك لا يفوت فينيسيوس فرصة للحديث عن رونالدو بشكل جيد إلا ويفعل ذلك، سواء كان هذا في إسبانيا أو البرازيل أو أي مكان في العالم.



ولا يتوقف فينيسيوس عن كتابة التعليقات على صور ومقاطع فيديو رونالدو التي يقوم بنشرها على منصة "إنستغرام".

أسباب واضحة

لكن بالقليل من التدقيق يبدو الأمر مفهوماً للغاية، بل وبه الكثير من المنطق، لأسباب تخص فينيسيوس نفسه وليس رونالدو.



لا يفضل رونالدو الحديث عن الأمور التي لا تخص كرة القدم كثيرًا ويضع تركيزه دومًا داخل الملعب على تقديم أفضل ما لديه من أجل نفسه ومن أجل فريقه.



ما يقوم به فينيسيوس على مستوى التصريحات والجدل والحديث الدائم عن العنصرية والشعور بالاضطهاد ربما يكون من أسباب استبعاد رونالدو إياه.



قد يكون النجم البرازيلي هو الأحق بالكرة الذهبية على المستوى الرياضي والفني هذا العام، لكن رونالدو يراه يفتقد لبعض المعايير الأخرى التي تخص تلك الجائزة.



حتى أن طريقة لعب فينيسيوس قد لا تكون مثار إعجاب رونالدو بشكل كبير، في ظل اضطرار البرازيلي لأخذ الطريق الطويل للمرمى والمراوغة والبحث عن الصعب بدلًا من الذهاب بشكل مباشر وإيداع الكرات في شباك الخصوم.

أسباب أخرى غير مرجحة

قد يرى البعض أن سبب تصريح رونالدو هو غيرة من النجم البرتغالي، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة، فلا توجد أي أسباب حقيقية قد تدفع رونالدو للغيرة من فينيسيوس جونيور.



يملك رونالدو أبرز وأكبر الأرقام القياسية الخاصة بنادي ريال مدريد ولا يمكن لفينيسيوس أن يكسرها إلا بعد سنوات عديدة من الجدية والعمل والالتزام.