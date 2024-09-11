الحكومة الهنغارية توافق على اتفاق لتأمين إمدادات النفط الروسي عبر أوكرانيا

(MENAFN
) تراجعت أسعار عقود خام برنت الآجلة إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بعد مراجعة نزولية لتوقعات الطلب من منظمة أوبك+، واعتبارًا من الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام برنت الآجلة تُتداول عند 69.51 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2.33 دولارًا أو 3.24 بالمئة، وبالمثل، هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية إلى 66.21 دولارًا للبرميل، مسجلة انخفاضًا قدره 2.50 دولارًا أو 3.64 بالمئة، ويأتي هذا الانخفاض بعد أن شهدت المؤشرات الأساسية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة حوالي 1 بالمئة عند إغلاق يوم الاثنين.
وفي تقريرها الشهري الأخير، أعلنت أوبك عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، حيث خفضت الزيادة المتوقعة إلى 2.03 مليون برميل يوميًا من 2.11 مليون برميل يوميًا التي تم تقديرها في الشهر الماضي، ويمثل هذا التعديل أول تغيير منذ أن أصدرت أوبك توقعاتها في يوليو 2023، كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 من 1.78 مليون برميل يوميًا إلى 1.74 مليون برميل يوميًا، مشيرةً إلى علامات ضعف الطلب العالمي واحتمال وجود فائض في إمدادات النفط.
كما أضافت البيانات الاقتصادية من الصين مزيدًا من الضغط على الأسواق، حيث أظهرت الأرقام يوم الاثنين تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أسرع وتيرة له منذ ستة أشهر في أغسطس، إلا أن الطلب المحلي ظل ضعيفًا واستمر تراجع أسعار المنتجين، وفي حين نمت صادرات الصين بأسرع معدل لها في ما يقرب من عام ونصف في أغسطس، كانت مستويات الاستيراد مخيبة للآمال، مما يعكس ضعف الطلب المحلي المستمر.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الخارجية على السوق، بما في ذلك الظروف الجوية، وأفاد المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة الاستوائية فرانسين كانت تتقدم بسرعة عبر خليج المكسيك ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار بحلول الثلاثاء، واستجابةً لذلك، قامت شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشل وشيفرون بإجلاء المنصات البحرية وتعليق بعض عملياتها في الخليج، مما زاد من تعقيد ديناميات العرض.
MENAFN11092024000045015682ID1108661012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.