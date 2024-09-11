من الفزعة إلى الاستدامة: مأسسة العمل الخيري لتحقيق التنمية والتمكين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نسرين قطامش
لماذا نكتفي بإعطاء رغيف بينما يمكننا بناء مخبز؟ لماذا نمنح ثوبا بينما يمكننا إنشاء مصنع؟ هل يكفي أن نقدم مساعدة عابرة بينما الفقر يعيد إنتاج نفسه؟ في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، قد يبدو أن تقديم المساعدة الفورية هو الحل الأمثل. ولكن، هل يكفي توزيع طرود الخير للمحتاجين، أو توزيع الملابس في فصل الشتاء، بينما هناك حاجة ملحة لبناء مشاريع
تنموية مستدامة ترفع من مستوى حياة الناس بشكل دائم؟ هل نملك رفاهية الاستمرار في أسلوب العطاء التقليدي، أم أن الوقت قد حان لنقلة نوعية في العمل الخيري تؤسس لمستقبل أكثر استدامة؟
العمل الخيري في الأردن يمثل حجر الزاوية في الجهود المجتمعية لمواجهة التحديات؛ حيث تشير الإحصاءات إلى وجود 6,239 جمعية مسجلة وفق السجل الوطني للجمعيات، مما يعكس تنوع المبادرات الخيرية في المجتمع وانتشارها بشكل واسع. لكن هذا الرقم يشير أيضا إلى أن هناك جمعية لكل 1,800 شخص في الأردن، وهو ما يعني أن هناك جهودا جبارة وموارد كبيرة وملايين الساعات تُبذل من قبل العاملين والمتطوعين في هذه الجمعيات. ومع ذلك، فإن أغلب العمل الخيري ما يزال محصورا في إطار المساعدات المؤقتة، ورغم نبل هذه الجهود، إلا أنها لا تحقق الأثر المطلوب والمستدام لمعالجة القضايا الجوهرية التي تؤثر على المجتمع، مثل التعليم، الصحة، التنمية، الثقافة المجتمعية والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المتابع للمشهد الخيري في الأردن غياب التنسيق والتكامل بين الجمعيات الخيرية، حيث تسود سمة التكرار والموسمية في عملها، والاستجابة الفورية لرغبات الجهات المانحة والمتبرعين. كل هذه العوامل تشير إلى ضرورة وقفة حقيقية ومراجعة شاملة لمأسسة العمل الخيري وتنظيمه. نحن بحاجة إلى تحول جذري في مفهوم العطاء، من ثقافة "الفزعة" وردود الأفعال الفورية إلى عمل مؤسسي، ومن الإغاثة إلى التنمية، ومن تقديم المساعدة إلى تمكين الإنسان. تحقيق الأثر المستدام يتطلب وضع استراتيجيات طويلة الأمد تحقق عائدا حقيقيا من الجهود والموارد التي تُبذل في هذا المجال.
استثمار الفرص والتحديات
علينا أن نكون جاهزين لاستثمار النمو المتسارع في عالم العمل الخيري. وفقا لاستبيان أجرته مؤسسة Philanthropy Alliance، من المتوقع أن تشهد أفريقيا وآسيا، بما فيها الشرق الأوسط، أعلى مستويات النمو في الأعمال الخيرية خلال الأعوام الـ25 المقبلة. هذا النمو يشير إلى ضرورة التحول نحو نهج خيري استراتيجي على المستوى الوطني، حيث يجب أن نضع خططا واضحة للتعامل مع التحديات المقبلة واستثمار الفرص التي يحملها هذا النمو.
من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم توفير 5-7 تريليونات دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الوقت نفسه، هناك نمو مضطرد وغير مسبوق في رؤوس الأموال الخيرية. في الدول ذات الغالبية المسلمة وحدها، تتراوح أموال الزكاة والصدقات بين 250 مليارا و1 تريليون دولار سنويا، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه الأموال الهائلة يمكن أن تسهم بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية، لكن الحل يكمن في تبني نهج استراتيجي تكاملي في توزيع هذه الأموال، لضمان تحقيق الأثر المستدام.
فالعمل الخيري الحقيقي يجب أن يكون له أثر طويل الأمد. لا يكفي تقديم الطعام لمن يحتاجه اليوم؛ يجب أن نركز على بناء مشاريع تحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. على سبيل المثال، بدلا من توزيع السلع الاستهلاكية والسلال الغذائية، يمكننا دعم مشاريع زراعية وصناعية توفر فرص عمل مستدامة ودخلا مستقرا للأسر في المجتمعات المحلية. وهنا يبرز دور الوقف التنموي، فلا بد من إعادة إحياء مفهوم الوقف بشكل أوسع وإنشاء مشاريع استثمارية وقفية تلبي حاجات المجتمع المحلي، وتحقق التكافل الاجتماعي والاستمرارية في دعم التنمية.
الحوكمة والمساءلة: ضرورة للاستدامة
أظهر استبيان العطاء العربي أن 76 % من المانحين يطالبون المؤسسات الخيرية بالإفصاح بشفافية عن نتائج المبادرات التي يمولونها، وإثبات فعاليتها وتأثيرها. كما أن 71 % من المانحين أبدوا استعدادهم لزيادة تبرعاتهم إذا عززت هذه المؤسسات من شفافيتها. هذا يعكس الحاجة الملحة لتطبيق أنظمة حوكمة صارمة وفعالة لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب. الأعمال الخيرية لا يمكن أن تعتمد فقط على النوايا الحسنة؛ يجب أن تكون مدعومة بنظام متكامل يضمن الشفافية في إدارة الموارد، الالتزام بمعايير الحوكمة، وتفعيل إجراءات المساءلة المستمرة.
إلى جانب ذلك، يعد التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر عنصرين أساسيين لتحقيق الأهداف التنموية. العمل الخيري يجب أن يخطط للمستقبل، ويتعامل مع المخاطر المحتملة بعقلانية وحكمة. كما أن تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني يسهم في تحقيق الأثر المستدام. الشراكات تسهم في تبادل الخبرات والموارد، وتساعد على تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
النهج الوطني الشامل
تحقيق التنمية المستدامة يتطلب نهجا وطنيا شاملا ومتكاملا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني والقطاع الخيري. لا يمكن تحقيق تنمية شاملة من دون توافق استراتيجي يعمل على سد الفجوات بين الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية. عندما تُدمج كل هذه الجهود في إطار واحد، نصبح قادرين على سد الفجوات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فالعمل الخيري ليس نشاطا منفصلا عن مسار التنمية الوطنية؛ بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا. علينا أن نتبنى نهجا يُركز على تمكين المجتمعات، لا الاكتفاء بمساعدتها على تجاوز الأزمات المؤقتة. هذا النهج الوطني سيضمن أن يكون العطاء جزءا من عملية بناء مستدامة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية.
بناء ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي
التكافل الاجتماعي هو جوهر استقرار المجتمع، وليس مجرد فكرة نبيلة، بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار. العطاء يجب أن يصبح جزءا من نسيج المجتمع، مسؤولية يتقاسمها الجميع، بغض النظر عن حالتهم المادية أو خلفياتهم الاجتماعية. يجب أن نقدر كل مساهمة، مهما كانت صغيرة، ونعمل على تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني هذه الثقافة، وتحويلها إلى طاقة إيجابية قادرة على تغيير واقعنا نحو الأفضل.
الحاجة إلى قصص نجاح
لتعزيز ثقافة العطاء والتنمية المستدامة، نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح تلهم المجتمع وتبين كيف يمكن للعطاء الموجه أن يُحدث فرقا. سواء كان ذلك من خلال تمويل مشروع صغير، بناء مدرسة في منطقة نائية، أو تقديم فرص تدريبية للشباب العاطلين عن العمل، هذه القصص يجب أن تكون النموذج الذي نسعى لتكراره وتعميمه على مستوى الوطن. القصص الناجحة لا تُلهم فقط، بل تثبت فعالية النموذج التنموي وتجذب المزيد من المانحين لدعم هذه الرؤية.
مؤسسة الحسين للسرطان نموذجا
تقدم مؤسسة الحسين للسرطان نموذجا رائدا في مأسسة العمل الخيري من خلال فلسفة "Business with a Heart"؛ حيث نجحت في تحويل العمل الخيري التقليدي إلى مسار تنموي يتميز بالاستدامة والتأثير العميق. المؤسسة أسهمت في بناء مركز شمولي لعلاج مرضى السرطان، ووفرت رعاية صحية متكاملة وخدمات دعم، محققة تأثيرا دائما على حياة المرضى وعائلاتهم. منذ تأسيس المركز، قدمت المؤسسة الرعاية لأكثر من 75 ألف مريض، وأصبحت قضية السرطان قضية إنسانية يحتضنها المجتمع الأردني.
كما نجحت المؤسسة في جذب المجتمع الأردني بأسره لتبني قضية السرطان كأولوية وطنية، وأصبحت على أجندة كل قائد ومسؤول وصانع سياسات. هذا التوجه لم يقتصر فقط على المستوى الحكومي، بل شمل أيضا المؤسسات الخاصة والشركات والمدارس والجامعات من خلال شراكات استراتيجية تتقاطع مع أولويات تلك المؤسسات. بلغ عدد الساعات التطوعية لدعم أنشطة المؤسسة أكثر من 30 ألف ساعة سنويا، كما ارتفع عدد المتبرعين على قاعدة بيانات المؤسسة لأكثر من 18 ألف متبرع، مع نسبة تكرار سنوية تتجاوز 85 %.
نحو رؤية خيرية تنموية مستدامة
لن يتحقق التغيير إلا إذا تم ربط العطاء برؤية تنموية مستدامة تتبناها الدولة والمجتمع معا. الوقت قد حان لتحويل ثقافة العطاء إلى ثقافة بناء وتمكين؛ حيث يصبح العطاء استثمارا في المستقبل، لا مجرد حل مؤقت للأزمات الحالية. نحتاج إلى إرادة سياسية واجتماعية قوية لتوجيه العمل الخيري نحو مشاريع تُحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.
فالوقت قد حان للانتقال من العطاء التقليدي إلى العمل الخيري القائم على استراتيجيات مستدامة. لتحقيق ذلك، يجب أن نركز على النقاط الآتية:
إنشاء منصة تنسيقية وطنية: لتوحيد الجهود وتفادي التكرار، وتسهيل التعاون بين الجمعيات الخيرية.
استثمار في مشاريع تنموية طويلة الأمد: من خلال تمويل مبادرات تعزز الاكتفاء الذاتي وتخلق فرص عمل.
تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال تطبيق معايير حوكمة صارمة ومراجعة مستمرة لفعالية المبادرات.
إحياء الوقف التنموي: بإنشاء مشاريع استثمارية وقفية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستدام.
تطوير شراكات استراتيجية: مع القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر المستدام.
العمل الخيري ليس مجرد مسعى لتحقيق أهداف قصيرة الأمد، بل هو عملية بناء شاملة تهدف إلى تحقيق التمكين والتنمية المستدامة. لنبادر الآن بإعادة تشكيل مشهد العمل الخيري في الأردن، ونعمل معا لتحقيق تغيير حقيقي يضمن مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة.
المجتمع الأردني يمتلك كل المقومات لتقديم نموذج عالمي في التكافل والعطاء المستدام.
*مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان
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