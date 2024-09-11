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من الفزعة إلى الاستدامة: مأسسة العمل الخيري لتحقيق التنمية والتمكين

9/11/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نسرين قطامش
لماذا نكتفي بإعطاء رغيف بينما يمكننا بناء مخبز؟ لماذا نمنح ثوبا بينما يمكننا إنشاء مصنع؟ هل يكفي أن نقدم مساعدة عابرة بينما الفقر يعيد إنتاج نفسه؟ في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، قد يبدو أن تقديم المساعدة الفورية هو الحل الأمثل. ولكن، هل يكفي توزيع طرود الخير للمحتاجين، أو توزيع الملابس في فصل الشتاء، بينما هناك حاجة ملحة لبناء مشاريع تنموية مستدامة ترفع من مستوى حياة الناس بشكل دائم؟ هل نملك رفاهية الاستمرار في أسلوب العطاء التقليدي، أم أن الوقت قد حان لنقلة نوعية في العمل الخيري تؤسس لمستقبل أكثر استدامة؟
العمل الخيري في الأردن يمثل حجر الزاوية في الجهود المجتمعية لمواجهة التحديات؛ حيث تشير الإحصاءات إلى وجود 6,239 جمعية مسجلة وفق السجل الوطني للجمعيات، مما يعكس تنوع المبادرات الخيرية في المجتمع وانتشارها بشكل واسع. لكن هذا الرقم يشير أيضا إلى أن هناك جمعية لكل 1,800 شخص في الأردن، وهو ما يعني أن هناك جهودا جبارة وموارد كبيرة وملايين الساعات تُبذل من قبل العاملين والمتطوعين في هذه الجمعيات. ومع ذلك، فإن أغلب العمل الخيري ما يزال محصورا في إطار المساعدات المؤقتة، ورغم نبل هذه الجهود، إلا أنها لا تحقق الأثر المطلوب والمستدام لمعالجة القضايا الجوهرية التي تؤثر على المجتمع، مثل التعليم، الصحة، التنمية، الثقافة المجتمعية والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المتابع للمشهد الخيري في الأردن غياب التنسيق والتكامل بين الجمعيات الخيرية، حيث تسود سمة التكرار والموسمية في عملها، والاستجابة الفورية لرغبات الجهات المانحة والمتبرعين. كل هذه العوامل تشير إلى ضرورة وقفة حقيقية ومراجعة شاملة لمأسسة العمل الخيري وتنظيمه. نحن بحاجة إلى تحول جذري في مفهوم العطاء، من ثقافة "الفزعة" وردود الأفعال الفورية إلى عمل مؤسسي، ومن الإغاثة إلى التنمية، ومن تقديم المساعدة إلى تمكين الإنسان. تحقيق الأثر المستدام يتطلب وضع استراتيجيات طويلة الأمد تحقق عائدا حقيقيا من الجهود والموارد التي تُبذل في هذا المجال.
استثمار الفرص والتحديات
علينا أن نكون جاهزين لاستثمار النمو المتسارع في عالم العمل الخيري. وفقا لاستبيان أجرته مؤسسة Philanthropy Alliance، من المتوقع أن تشهد أفريقيا وآسيا، بما فيها الشرق الأوسط، أعلى مستويات النمو في الأعمال الخيرية خلال الأعوام الـ25 المقبلة. هذا النمو يشير إلى ضرورة التحول نحو نهج خيري استراتيجي على المستوى الوطني، حيث يجب أن نضع خططا واضحة للتعامل مع التحديات المقبلة واستثمار الفرص التي يحملها هذا النمو.
من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم توفير 5-7 تريليونات دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الوقت نفسه، هناك نمو مضطرد وغير مسبوق في رؤوس الأموال الخيرية. في الدول ذات الغالبية المسلمة وحدها، تتراوح أموال الزكاة والصدقات بين 250 مليارا و1 تريليون دولار سنويا، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه الأموال الهائلة يمكن أن تسهم بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية، لكن الحل يكمن في تبني نهج استراتيجي تكاملي في توزيع هذه الأموال، لضمان تحقيق الأثر المستدام.
فالعمل الخيري الحقيقي يجب أن يكون له أثر طويل الأمد. لا يكفي تقديم الطعام لمن يحتاجه اليوم؛ يجب أن نركز على بناء مشاريع تحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. على سبيل المثال، بدلا من توزيع السلع الاستهلاكية والسلال الغذائية، يمكننا دعم مشاريع زراعية وصناعية توفر فرص عمل مستدامة ودخلا مستقرا للأسر في المجتمعات المحلية. وهنا يبرز دور الوقف التنموي، فلا بد من إعادة إحياء مفهوم الوقف بشكل أوسع وإنشاء مشاريع استثمارية وقفية تلبي حاجات المجتمع المحلي، وتحقق التكافل الاجتماعي والاستمرارية في دعم التنمية.
الحوكمة والمساءلة: ضرورة للاستدامة
أظهر استبيان العطاء العربي أن 76 % من المانحين يطالبون المؤسسات الخيرية بالإفصاح بشفافية عن نتائج المبادرات التي يمولونها، وإثبات فعاليتها وتأثيرها. كما أن 71 % من المانحين أبدوا استعدادهم لزيادة تبرعاتهم إذا عززت هذه المؤسسات من شفافيتها. هذا يعكس الحاجة الملحة لتطبيق أنظمة حوكمة صارمة وفعالة لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب. الأعمال الخيرية لا يمكن أن تعتمد فقط على النوايا الحسنة؛ يجب أن تكون مدعومة بنظام متكامل يضمن الشفافية في إدارة الموارد، الالتزام بمعايير الحوكمة، وتفعيل إجراءات المساءلة المستمرة.
إلى جانب ذلك، يعد التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر عنصرين أساسيين لتحقيق الأهداف التنموية. العمل الخيري يجب أن يخطط للمستقبل، ويتعامل مع المخاطر المحتملة بعقلانية وحكمة. كما أن تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني يسهم في تحقيق الأثر المستدام. الشراكات تسهم في تبادل الخبرات والموارد، وتساعد على تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
النهج الوطني الشامل
تحقيق التنمية المستدامة يتطلب نهجا وطنيا شاملا ومتكاملا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني والقطاع الخيري. لا يمكن تحقيق تنمية شاملة من دون توافق استراتيجي يعمل على سد الفجوات بين الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية. عندما تُدمج كل هذه الجهود في إطار واحد، نصبح قادرين على سد الفجوات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فالعمل الخيري ليس نشاطا منفصلا عن مسار التنمية الوطنية؛ بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا. علينا أن نتبنى نهجا يُركز على تمكين المجتمعات، لا الاكتفاء بمساعدتها على تجاوز الأزمات المؤقتة. هذا النهج الوطني سيضمن أن يكون العطاء جزءا من عملية بناء مستدامة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية.
بناء ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي
التكافل الاجتماعي هو جوهر استقرار المجتمع، وليس مجرد فكرة نبيلة، بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار. العطاء يجب أن يصبح جزءا من نسيج المجتمع، مسؤولية يتقاسمها الجميع، بغض النظر عن حالتهم المادية أو خلفياتهم الاجتماعية. يجب أن نقدر كل مساهمة، مهما كانت صغيرة، ونعمل على تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني هذه الثقافة، وتحويلها إلى طاقة إيجابية قادرة على تغيير واقعنا نحو الأفضل.
الحاجة إلى قصص نجاح
لتعزيز ثقافة العطاء والتنمية المستدامة، نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح تلهم المجتمع وتبين كيف يمكن للعطاء الموجه أن يُحدث فرقا. سواء كان ذلك من خلال تمويل مشروع صغير، بناء مدرسة في منطقة نائية، أو تقديم فرص تدريبية للشباب العاطلين عن العمل، هذه القصص يجب أن تكون النموذج الذي نسعى لتكراره وتعميمه على مستوى الوطن. القصص الناجحة لا تُلهم فقط، بل تثبت فعالية النموذج التنموي وتجذب المزيد من المانحين لدعم هذه الرؤية.
مؤسسة الحسين للسرطان نموذجا
تقدم مؤسسة الحسين للسرطان نموذجا رائدا في مأسسة العمل الخيري من خلال فلسفة "Business with a Heart"؛ حيث نجحت في تحويل العمل الخيري التقليدي إلى مسار تنموي يتميز بالاستدامة والتأثير العميق. المؤسسة أسهمت في بناء مركز شمولي لعلاج مرضى السرطان، ووفرت رعاية صحية متكاملة وخدمات دعم، محققة تأثيرا دائما على حياة المرضى وعائلاتهم. منذ تأسيس المركز، قدمت المؤسسة الرعاية لأكثر من 75 ألف مريض، وأصبحت قضية السرطان قضية إنسانية يحتضنها المجتمع الأردني.
كما نجحت المؤسسة في جذب المجتمع الأردني بأسره لتبني قضية السرطان كأولوية وطنية، وأصبحت على أجندة كل قائد ومسؤول وصانع سياسات. هذا التوجه لم يقتصر فقط على المستوى الحكومي، بل شمل أيضا المؤسسات الخاصة والشركات والمدارس والجامعات من خلال شراكات استراتيجية تتقاطع مع أولويات تلك المؤسسات. بلغ عدد الساعات التطوعية لدعم أنشطة المؤسسة أكثر من 30 ألف ساعة سنويا، كما ارتفع عدد المتبرعين على قاعدة بيانات المؤسسة لأكثر من 18 ألف متبرع، مع نسبة تكرار سنوية تتجاوز 85 %.
نحو رؤية خيرية تنموية مستدامة
لن يتحقق التغيير إلا إذا تم ربط العطاء برؤية تنموية مستدامة تتبناها الدولة والمجتمع معا. الوقت قد حان لتحويل ثقافة العطاء إلى ثقافة بناء وتمكين؛ حيث يصبح العطاء استثمارا في المستقبل، لا مجرد حل مؤقت للأزمات الحالية. نحتاج إلى إرادة سياسية واجتماعية قوية لتوجيه العمل الخيري نحو مشاريع تُحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.
فالوقت قد حان للانتقال من العطاء التقليدي إلى العمل الخيري القائم على استراتيجيات مستدامة. لتحقيق ذلك، يجب أن نركز على النقاط الآتية:
إنشاء منصة تنسيقية وطنية: لتوحيد الجهود وتفادي التكرار، وتسهيل التعاون بين الجمعيات الخيرية.
استثمار في مشاريع تنموية طويلة الأمد: من خلال تمويل مبادرات تعزز الاكتفاء الذاتي وتخلق فرص عمل.
تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال تطبيق معايير حوكمة صارمة ومراجعة مستمرة لفعالية المبادرات.
إحياء الوقف التنموي: بإنشاء مشاريع استثمارية وقفية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستدام.
تطوير شراكات استراتيجية: مع القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر المستدام.
العمل الخيري ليس مجرد مسعى لتحقيق أهداف قصيرة الأمد، بل هو عملية بناء شاملة تهدف إلى تحقيق التمكين والتنمية المستدامة. لنبادر الآن بإعادة تشكيل مشهد العمل الخيري في الأردن، ونعمل معا لتحقيق تغيير حقيقي يضمن مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة.
المجتمع الأردني يمتلك كل المقومات لتقديم نموذج عالمي في التكافل والعطاء المستدام.

*مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان

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