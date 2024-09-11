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مراجعة علمية تظهر تأثير مكملات فيتامين الشمس على صحة القلب

9/11/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت أحدث مراجعة أجراها علماء من مؤسسات في جميع أنحاء الصين والولايات المتحدة عن رؤى واعدة حول كيفية تأثير مكملات فيتامين د بشكل كبير على صحة القلب والأيض.
وحللت المراجعة الشاملة 99 تجربة شملت ما مجموعه 17656 مشاركا. وكشف التحليل أن مكملات فيتامين د (أو كما يعرف باسم فيتامين الشمس نظرا لأن جسم الإنسان يصنعه عن طريق تعرض الجلد بشكل مباشر لأشعة الشمس)، بجرعة متوسطة تبلغ 3320 وحدة دولية (IU) يوميا، كانت مرتبطة بتأثيرات إيجابية على عوامل الخطر القلبية والأيضية المختلفة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، والكوليسترول الكلي، وجلوكوز الدم الصائم، والهيموجلوبين A1C، والأنسولين في الدم الصائم.

واكتشف الباحثون أن فوائد مكملات فيتامين د كانت أكثر وضوحا في مجموعات محددة، مثل السكان غير الغربيين، والأفراد الذين لديهم مستويات أساسية من 25-هيدروكسي فيتامين د أقل من 15.0 نانوغرام/مل، وأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 30، والأفراد الأكبر سنا الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر.

وتؤكد هذه المراجعة على الحاجة إلى استراتيجيات تدخل خاصة بكل فرد لفيتامين د، مع مراعاة الخصائص الفردية مثل الخلفية العرقية الثقافية، والعمر، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات فيتامين د الأساسية.

وتسلط النتائج الضوء على إمكانية فترات تدخل أطول (ثلاثة أشهر أو أكثر) وجرعات أعلى لتحسين نتائج الصحة القلبية الأيضية في مجموعات سكانية محددة.

ويمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى تقدم كبير في الطب الوقائي وعلوم التغذية، ما قد يؤدي إلى تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للصحة العامة.

ومن خلال تصميم مكملات فيتامين د بناء على الخصائص الفردية، قد يعمل مقدمو الرعاية الصحية على تحسين فعالية التدخل والحد من انتشار أمراض القلب الأيضية.

ويقترح المؤلفون أن تركز الأبحاث المستقبلية على توضيح الآليات وراء هذه التأثيرات الملحوظة والفوائد المحتملة لمكملات فيتامين د على الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولا توفر هذه الدراسة الرائدة رؤى جديدة حول فوائد مكملات فيتامين د لصحة القلب والأيض فحسب، بل تؤكد أيضا على أهمية الطب الشخصي في تحسين هذه التأثيرات.

ونظرا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية تظل سببا رئيسيا للوفاة على مستوى العالم، فإن النتائج المستخلصة من هذه المراجعة تقدم بصيص أمل لاستراتيجيات وقائية أكثر استهدافا وفعالية.RT

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