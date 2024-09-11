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وفاز الأردن.. الانتخابات تدفع الأحزاب والشباب والمرأة إلى الواجهة

9/11/2024 5:09:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" عمان- وفاز صوت المنطق، فأجرى الأردن الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم، خصوصا أنه يأتي وفق منظومة الإصلاح السياسي الذي كان أحد مخرجات مسارات التحديث.
عملية التحديث السياسي انطلقت، رغم كثير من العوائق التي واجهتها، والتي اجتهدت خلالها جهات محلية بتأجيل إجراء الانتخابات، خصوصا أن المنطقة تشهد نزاعا كبيرا، وتصعيدا خطيرا من قبل دولة الاحتلال، يمكن له أن يتطور ويمتد إلى أكثر من ساحة.
لكن الرأي الغالب في عمان الرسمية كان مع التشديد على إجراء الانتخابات التي جرت وفق قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب، وذلك من أجل اختصار الرزنامة للوصول إلى حكومات برلمانية بعد سنوات معينة.
الحراك الذي جرى أمس، كان تحت عنوان تحقيق المشروع الوطني الإصلاحي والتحديثي، المترجم لمخرجات التحديث السياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ركز على ضرورة تعزيز الحضور النسائي والشبابي في المشهد السياسي، مستنداً إلى رؤية توسيع المشاركة السياسية، خصوصا أن الانتخابات تعد ركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتدفع نحو إشراك فئات مجتمعية أوسع، خاصة المرأة والشباب، في الساحة السياسية، كما تُعزز من تفعيل دور الأحزاب وتوجيه النقاشات الوطنية نحو القضايا المحورية التي تهم المجتمع، ما يؤدي إلى بناء مجالس نيابية قوية وقادرة على التصدي للتحديات الراهنة وتحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية.
ورغم التحديات العديدة التي يعيشها المواطن اليوم، والمتأتية من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن، إلا أن الانتخابات تأتي في أعقاب شهادات دولية مهمة بمنعة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد رفع تصنيفه الائتماني اقتصادياً من وكالتين للتصنيف الائتماني الدولية الرئيسة، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز، وهو ما يمنح نظرة إيجابية متفائلة للاقتصاد في المستقبل.
العملية الانتخابية حظيت بإشادات مهمة؛ محلية ودولية، فكبيرة مراقبي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو، أكدت أن مراقبي البعثة "صنفوا عملية افتتاح مراكز الاقتراع التي زاروها بالجيدة جدا وجيدة، والجو العام للعملية كان مريحا ومناسبا، وامتثلت غالبية غرف الاقتراع للإجراءات القانونية من حيث الموعد المحدد وتوفر مستلزمات الاقتراع الرئيسة".
وكانت البعثة نشرت 120 مراقبا لسير العملية الانتخابية في 51 غرفة اقتراع في المحافظات كافة، وتابع المراقبون عمليات الإغلاق والفرز والتجميع وفق ما أفادت زوفكو في مؤتمر صحفي عُقد بمركز اقتراع مدرسة الملكة رانيا في عمان.
نسبة التصويت والتكهنات حولها، ظلت الهاجس الأكبر في انتخابات أمس، بعد غياب الأردنيين أربعة أعوام عن مشاركتهم في حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم.
وكانت مراقبة العداد الذي كانت تبثه شاشات المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، أولا بأول، الشاغل الأكبر الذي تخطى الاهتمامات التي كانت تتصدر المشهد الانتخابي في جميع الانتخابات السابقة، كالمخالفات، والرشوة الانتخابية، وكأن نسبة التصويت كانت رهانا مشتركا بين جميع من كانوا ينتظرون النتائج النهائية لمعرفة نسبة التصويت.
ومنذ بداية سير العملية الانتخابية التي بدأت الساعة السابعة من صباح يوم أمس، كانت تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها في مركزها الإعلامي على مدار اليوم الانتخابي، تتكرر وكأن لسان حالها يقول للصحفيين: "توقفوا عن سؤالنا عن توقعاتنا حول نسبة الانتخابات"، وكانت تعيد تأكيدها بأن معرفة النسبة ليست من صلاحياتها، وهو وما حرصت حتى قبل يوم الانتخابات على الإشارة إليه في كل مؤتمر أو ندوة تعقدها.

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