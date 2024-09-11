وفاز الأردن.. الانتخابات تدفع الأحزاب والشباب والمرأة إلى الواجهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فريق "الغد"
عمان- وفاز صوت المنطق، فأجرى الأردن الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري مهم، خصوصا أنه يأتي وفق منظومة الإصلاح السياسي الذي كان أحد مخرجات مسارات التحديث.
عملية التحديث السياسي انطلقت، رغم كثير من العوائق التي واجهتها، والتي اجتهدت خلالها جهات محلية بتأجيل إجراء الانتخابات، خصوصا أن المنطقة تشهد نزاعا كبيرا، وتصعيدا خطيرا من قبل دولة الاحتلال، يمكن له أن يتطور ويمتد إلى أكثر من ساحة.
لكن الرأي الغالب في عمان الرسمية كان مع التشديد على إجراء الانتخابات التي جرت وفق قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب، وذلك من أجل اختصار الرزنامة للوصول إلى حكومات برلمانية بعد سنوات معينة.
الحراك الذي جرى أمس، كان تحت عنوان تحقيق المشروع الوطني الإصلاحي والتحديثي، المترجم لمخرجات التحديث السياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ركز على ضرورة تعزيز الحضور النسائي والشبابي في المشهد السياسي، مستنداً إلى رؤية توسيع المشاركة السياسية، خصوصا أن الانتخابات تعد ركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية وتجسيد المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتدفع نحو إشراك فئات مجتمعية أوسع، خاصة المرأة والشباب، في الساحة السياسية، كما تُعزز من تفعيل دور الأحزاب وتوجيه النقاشات الوطنية نحو القضايا المحورية التي تهم المجتمع، ما يؤدي إلى بناء مجالس نيابية قوية وقادرة على التصدي للتحديات الراهنة وتحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية.
ورغم التحديات العديدة التي يعيشها المواطن اليوم، والمتأتية من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن، إلا أن الانتخابات تأتي في أعقاب شهادات دولية مهمة بمنعة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد رفع تصنيفه الائتماني اقتصادياً من وكالتين للتصنيف الائتماني الدولية الرئيسة، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز، وهو ما يمنح نظرة إيجابية متفائلة للاقتصاد في المستقبل.
العملية الانتخابية حظيت بإشادات مهمة؛ محلية ودولية، فكبيرة مراقبي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو، أكدت أن مراقبي البعثة "صنفوا عملية افتتاح مراكز الاقتراع التي زاروها بالجيدة جدا وجيدة، والجو العام للعملية كان مريحا ومناسبا، وامتثلت غالبية غرف الاقتراع للإجراءات القانونية من حيث الموعد المحدد وتوفر مستلزمات الاقتراع الرئيسة".
وكانت البعثة نشرت 120 مراقبا لسير العملية الانتخابية في 51 غرفة اقتراع في المحافظات كافة، وتابع المراقبون عمليات الإغلاق والفرز والتجميع وفق ما أفادت زوفكو في مؤتمر صحفي عُقد بمركز اقتراع مدرسة الملكة رانيا في عمان.
نسبة التصويت والتكهنات حولها، ظلت الهاجس الأكبر في انتخابات أمس، بعد غياب الأردنيين أربعة أعوام عن مشاركتهم في حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم.
وكانت مراقبة العداد الذي كانت تبثه شاشات المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، أولا بأول، الشاغل الأكبر الذي تخطى الاهتمامات التي كانت تتصدر المشهد الانتخابي في جميع الانتخابات السابقة، كالمخالفات، والرشوة الانتخابية، وكأن نسبة التصويت كانت رهانا مشتركا بين جميع من كانوا ينتظرون النتائج النهائية لمعرفة نسبة التصويت.
ومنذ بداية سير العملية الانتخابية التي بدأت الساعة السابعة من صباح يوم أمس، كانت تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها في مركزها الإعلامي على مدار اليوم الانتخابي، تتكرر وكأن لسان حالها يقول للصحفيين: "توقفوا عن سؤالنا عن توقعاتنا حول نسبة الانتخابات"، وكانت تعيد تأكيدها بأن معرفة النسبة ليست من صلاحياتها، وهو وما حرصت حتى قبل يوم الانتخابات على الإشارة إليه في كل مؤتمر أو ندوة تعقدها.
MENAFN11092024000072011014ID1108661008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.