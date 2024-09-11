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المستقلة للانتخاب: 460 ألف صوت لحزب جبهة العمل الإسلامي

9/11/2024 5:09:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ ‏أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنه لم تحدث مشاكل في لجان فرز ترتقي إلى مستوى التأثير على عملية تجميع الأصوات وتحضير المحاضر.
وتعليقا على الإشكاليات التي حدثت في بعض مراكز الاقتراع مثل تعطلات إلكترونية بسيطة ومطالبات بإعادة الفرز، قال الرواشدة إنها إشكالات طبيعية تحدث في معظم انتخابات دول العالم.

وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة تنتظر محاضر التجميع حتى تطابقها.

وبين الرواشدة أن أعلى حزب حصد على أصوات هو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حصد 460 ألف صوت.

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