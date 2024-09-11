المستقلة للانتخاب: 460 ألف صوت لحزب جبهة العمل الإسلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
أكد الناطق
الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنه لم تحدث مشاكل في
لجان فرز ترتقي إلى مستوى التأثير على عملية تجميع الأصوات وتحضير المحاضر.
وتعليقا على
الإشكاليات التي حدثت في بعض مراكز الاقتراع مثل تعطلات إلكترونية بسيطة ومطالبات
بإعادة الفرز، قال الرواشدة إنها إشكالات طبيعية تحدث في معظم انتخابات
دول
العالم.
وأشار الرواشدة إلى
أن الهيئة تنتظر محاضر التجميع حتى تطابقها.
وبين الرواشدة أن
أعلى حزب حصد على أصوات هو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حصد 460 ألف صوت.
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