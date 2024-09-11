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قوات الاحتلال تقتحم نابلس

9/11/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وبلدتها القديمة.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المدينة وانتشر في أحياء عدة، كما اقتحم البلدة القديمة فيها.

وأفادت وكالة "وفا" بإطلاق جنود الاحتلال النار على عدد من المركبات المركونة على جنبات الشوارع، وبخاصة شارع المدارس، وألحقوا أضرارا بها.

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