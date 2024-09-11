قوات الاحتلال تقتحم نابلس
التاريخ
9/11/2024 5:09:36 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وبلدتها القديمة.
وقالت مصادر محلية إن
الاحتلال اقتحم المدينة وانتشر في أحياء عدة، كما اقتحم البلدة القديمة فيها.
وأفادت وكالة
"وفا" بإطلاق جنود الاحتلال النار على عدد من المركبات المركونة على
جنبات الشوارع، وبخاصة شارع المدارس، وألحقوا أضرارا بها.
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