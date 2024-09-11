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جيش الاحتلال: مقتل جنديين في تحطم طائرة عسكرية بغزة

9/11/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" إنقاذ خلال مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، بأول حادث تحطم مميت لهذا النوع من الطائرات منذ 30 عاما.


وأعلن جيش الاحتلال فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوط المروحية لم يكن نتيجة نيران معادية، إنما نتيجة خطأ بشري أو تقني، وفق وصفه.


وأكد الجيش أن الحادثة لم تؤثر على العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.


وقال موقع واللا إن تحطم المروحية من نوع "بلاك هوك" في غزة هو أول حادث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز بالجيش الإسرائيلي.


وأضاف الموقع أن مروحية "بلاك هوك" تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها قادرة على حمل ما بين 14 إلى 22 جنديا.


تفاصيل الحادث


وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المروحية كانت في طريقها لإنقاذ جندي أصيب برصاص قناص فلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن المروحية وصلت لإجلاء الجندي المصاب بعد منتصف الليل، شارحة أنه في المرحلة الأخيرة من الهبوط، اصطدمت المروحية بالأرض وتحطمت.
وأشارت الصحيفة إلى أن 4 مروحيات أجلت الجنود المصابين، بعملية استمرت ساعات في وقت مبكر فجر اليوم.


وأكدت أن الجيش الإسرائيلي أوقف حاليا استعمال مروحيات "بلاك هوك" حتى معرفة سبب الخلل الذي أدى للحادث، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ ستستمر باستعمال مروحيات من طراز آخر.


أول حادث من نوعه


ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن تحطم المروحية هو أول حادث من نوعه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لكنه ليس الحادث الأول لتضرر مروحية.

وأضافت أنه يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اشتعلت النيران في مروحية من طراز "ياسير" كانت تنزل جنودا بالقرب من كيبوتس ألوميم في غلاف غزة بعد إصابتها بنيران مقاتلي كتائب القسام.

وأفادت بأن مروحيات أخرى أصيبت في الشهور الماضية بنيران المقاتلين الفلسطينيين، دون أن تؤدي الحوادث إلى مقتل الطيارين الإسرائيليين.-(الجزيرة)

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