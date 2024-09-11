الين الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي

(MENAFN
) شهد الين الياباني ارتفاعًا حادًا ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال عام اليوم الأربعاء بتاريخ 11 أيلول، متزامنًا مع المناظرة الرئاسية الأولى بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، التي تُجرى في ظل سباق انتخابي متقارب قبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر، كما يراقب المتداولون عن كثب تقرير التضخم الأمريكي القادم، المتوقع أن يقدم دلائل حاسمة حول احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
كما عزز الين أيضًا التصريحات التي أدلت بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، والتي أعادت التأكيد على أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تطابقت الحالة الاقتصادية والتضخم مع توقعاته، كان لهذا تأثير ملموس على أداء الين، حيث انخفض الدولار بنحو 0.68 بالمئة إلى 141.50 ين، وهو مستوى لم يُرَ منذ 2 يناير، قبل أن يستقر عند 141.83 ين بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، وأظهر كل من الين والدولار حساسية لحركات العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تواصل انخفاضها بين عشية وضحاها، وبلغت 3.635 بالمئة لأول مرة منذ يونيو من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشار شوقي أوموري، المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية في اليابان، إلى أن هاريس بدت وكأنها اكتسبت ثقة في المناظرة، حيث قدمت سياساتها الاقتصادية بوضوح، مما بدا أنه أثر على تصورات السوق، وبالتوازي، أبرزت ناكاجاوا أن "أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة"، مما يشير إلى وجود مجال إضافي لتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وأضاف أوموري أن هذه التصريحات ساهمت في ارتفاع الين مقابل الدولار.
كذلك شهد اليورو مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1.1038 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له خلال الليل عند 1.10155 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس، بالمثل، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3089 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.3049 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس، في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 101.49 بعد وصوله إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 101.77 يوم الثلاثاء.
في حين يتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في 18 سبتمبر، على الرغم من وجود آراء متباينة حول مدى الخفض، ويتوقع أحد الاستطلاعات أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضًا من زيادة بنسبة 2.9 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى احتمال تهدئة ضغوط التضخم.
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