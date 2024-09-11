الرئيس الإيراني يصل إلى العراق في أول زيارة رسمية له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة تستمر 3 أيام.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن بزشكيان سيعقد في بغداد "اجتماعات رسمية ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".
وأشار موقع الرئاسة الإيرانية إلى أن بزشكيان سيعقد أيضا، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة.
وتعد زيارة بزشكيان للعراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو الماضي.
وكان بزشكيان تعهد بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس إن "العلاقات مع الدول المجاورة يمكن أن تحيد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".
وتأتي الزيارة، غداة سقوط "أجسام غريبة" في مطار بغداد الدولي بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي. RT
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