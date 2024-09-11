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الرئيس الإيراني يصل إلى العراق في أول زيارة رسمية له

9/11/2024 5:09:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة تستمر 3 أيام.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن بزشكيان سيعقد في بغداد "اجتماعات رسمية ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".

وأشار موقع الرئاسة الإيرانية إلى أن بزشكيان سيعقد أيضا، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة.

وتعد زيارة بزشكيان للعراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو الماضي.


وكان بزشكيان تعهد بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس إن "العلاقات مع الدول المجاورة يمكن أن تحيد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".

وتأتي الزيارة، غداة سقوط "أجسام غريبة" في مطار بغداد الدولي بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي. RT

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