صدور الطبعة الثانية من مجموعة شغب الشعرية للحوامدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدرت الطبعة الثانية من المجموعة الشعرية "شغب"، للشاعر موسى حوامده، التي في أوائل ومنتصف الثمانينات.
يقول حوامدة في مقدمته لهذه الطبعة إن قصائد هذه المجموعة كتبها في كانت بداياته الأولى، حين كان طالبا في الجامعة الأردنية، في عامي 1987، مبينا أن مجموعة "شغب" لا تزال لها طعم الدهشة الأولى، وهي التي جعلتني عضوًا في رابطة الكتاب الأردنيين، ومنحتني عضوية الوسط الأدبي، وعرفتني على العديد من الشعراء والنقاد والمثقفين ومن بينهم الشاعر المرحوم علي الفزاع والذي وضع اسمي بين شعراء مهرجان جرش منذ عام 1989، والشاعر والناقد عبدالله رضوان والذي لم يكتب عن المجموعة لكنه فيما بعد كان له دور في إصدار المجموعتين الثانية والثالثة بعد أحد عشر عامًا من "شغب".
كان بإمكاني، أن أعيد تحرير قصائد "شغب"، من جديد وأعدل وأبدل وأغير، وآخذ ملاحظات النقاد بعين الجد، وأحكم ذائقتي الحالية بعد هذه السنوات على الحذف والقَلب والإبدال أو التجديد، لكني أعتبر ذلك خيانة للنص الاول، وللمولود الأصلي.
أفضل أن تترك القصائد كما كتبت وصدرت في المرة الأولى، لكي تظل شاهدًا صادقاً على البدايات، بجمالها وحماستها وعثراتها وأخطائها واندفاعها، دون صنعة محدثة، وإخفاء متعمد للملامح الاولى، ولذلك تعمدت نشر مقالة د. إبراهيم خليل كما نشرها للمرة الأولى، عام 1988، وهي التي نشرها د. خليل في كتابه عن أدب الإنتفاضة عن دار الكرمل عام 1989م.
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