صدور الطبعة الثانية من مجموعة شغب الشعرية للحوامدة



يقول حوامدة في مقدمته لهذه الطبعة إن قصائد هذه المجموعة كتبها في كانت بداياته الأولى، حين كان طالبا في الجامعة الأردنية، في عامي 1987، مبينا أن مجموعة "شغب" لا تزال لها طعم الدهشة الأولى، وهي التي جعلتني عضوًا في رابطة الكتاب الأردنيين، ومنحتني عضوية الوسط الأدبي، وعرفتني على العديد من الشعراء والنقاد والمثقفين ومن بينهم الشاعر المرحوم علي الفزاع والذي وضع اسمي بين شعراء مهرجان جرش منذ عام 1989، والشاعر والناقد عبدالله رضوان والذي لم يكتب عن المجموعة لكنه فيما بعد كان له دور في إصدار المجموعتين الثانية والثالثة بعد أحد عشر عامًا من "شغب".



كان بإمكاني، أن أعيد تحرير قصائد "شغب"، من جديد وأعدل وأبدل وأغير، وآخذ ملاحظات النقاد بعين الجد، وأحكم ذائقتي الحالية بعد هذه السنوات على الحذف والقَلب والإبدال أو التجديد، لكني أعتبر ذلك خيانة للنص الاول، وللمولود الأصلي.

أفضل أن تترك القصائد كما كتبت وصدرت في المرة الأولى، لكي تظل شاهدًا صادقاً على البدايات، بجمالها وحماستها وعثراتها وأخطائها واندفاعها، دون صنعة محدثة، وإخفاء متعمد للملامح الاولى، ولذلك تعمدت نشر مقالة د. إبراهيم خليل كما نشرها للمرة الأولى، عام 1988، وهي التي نشرها د. خليل في كتابه عن أدب الإنتفاضة عن دار الكرمل عام 1989م.

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